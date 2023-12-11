Стало известно, сколько компаний экспортировали товары в Россию и Беларусь

За первые десять месяцев этого года 390 латвийских предприятий экспортировали товары в Россию, что в 2,1 раза меньше, чем за тот же период прошлого года, а 206 предприятий экспортировали товары в Беларусь, что меньше на 42,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В то же время за десять месяцев 2023 года из России импортировали товары 299 предприятий, что в 4,2 раза меньше, чем за десять месяцев прошлого года, а из Беларуси - 227 предприятий.
По данным ЦСУ, количество компаний-экспортеров в Россию и Беларусь за первые десять месяцев 2022 года составило 813 и 356 соответственно, а количество компаний-импортеров из этих стран - 1 250 и 575 соответственно.
ЦСУ отмечает, что в число экспортеров и импортеров входят все предприятия, которые в соответствии с методологией внешней торговли товарами осуществили экспортно-импортные операции, независимо от сделки, стоимости и вида операции - как прямую торговлю товарами, так и операции, связанные с возвратом товаров, а также заменой невозвращенных товаров, переработкой товаров и т.д.
В общий итог включаются предприятия независимо от количества операций за период, например, если предприятие проводило операции в течение нескольких месяцев, оно включается в общий итог за период только один раз.
Вместе с тем за тот же период значительно увеличилась внешняя торговля товарами с некоторыми странами СНГ, в том числе экспорт в Кыргызстан увеличился на 33,7 млн евро или в 3,2 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в Казахстан - на 19,1 млн евро или на 22,6%, в Узбекистан - на 13,8 млн евро или на 24,2%. При этом за первые десять месяцев текущего года по сравнению с первыми десятью месяцами 2022 года импорт из Узбекистана увеличился на 20,7 млн евро или в 3,4 раза, из Казахстана - на 17,9 млн евро или на 35,3% и из Азербайджана - на 2,4 млн евро или на 76,8%.
Количество компаний-экспортеров и импортеров с некоторыми странами СНГ также увеличилось за первые десять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В частности, количество компаний, экспортирующих в Кыргызстан, увеличилось на 102, а импортирующих в Узбекистан - на 22.
В октябре этого года стоимость латвийского экспорта в Россию снизилась на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 110,746 млн евро, а стоимость экспорта в Беларусь упала на 32,2% и составила 12,001 млн евро. В то же время по сравнению с предыдущим месяцем - сентябрем - стоимость латвийского экспорта в Россию выросла на 29,2%, а стоимость экспорта в Беларусь снизилась на 10,5%.
В октябре 2023 года латвийский экспорт в Россию составил 6,8% от общего объема экспорта, а экспорт в Беларусь - 0,7% от общего объема экспорта.
В то же время импорт товаров из России в октябре этого года составил 40,877 млн евро, что на 69,1% меньше, чем в октябре прошлого года, и на 7,7% меньше, чем в сентябре этого года, а импорт из Беларуси составил 15,023 млн евро, что на 15,3% больше, чем в том же месяце прошлого года, и на 7,1% больше, чем в сентябре этого года.
В октябре текущего года импорт товаров из России составил 2,2% от общего объема импорта Латвии, а импорт товаров из Беларуси - 0,8% от общего объема импорта.
Снижение экспорта в Россию в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года произошло в основном за счет снижения экспорта машин, механических приборов и электрооборудования (в основном кранов, бульдозеров и других частей машин) на 12,7 млн евро или 69,8%, а экспорт в Беларусь оптических приборов и аппаратов (в основном ортопедических принадлежностей) снизился на 3,5 млн евро или 80,9%.
Сокращение импорта из России в указанный период произошло в основном за счет снижения импорта минеральных продуктов (в основном природного газа в газообразном состоянии и электроэнергии) на 85,1 млн евро или 81,2%, а увеличение импорта из Беларуси произошло в основном за счет увеличения импорта животных или растительных жиров и масел (в основном рапсового, сурепного или горчичного масла и их фракций, рафинированных или нерафинированных) на 3,4 млн евро или 97,3%.
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