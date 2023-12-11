Стало известно, сколько компаний экспортировали товары в Россию и Беларусь

Количество компаний-экспортеров и импортеров с некоторыми странами СНГ также увеличилось за первые десять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В частности, количество компаний, экспортирующих в Кыргызстан, увеличилось на 102, а импортирующих в Узбекистан - на 22.

В октябре этого года стоимость латвийского экспорта в Россию снизилась на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 110,746 млн евро, а стоимость экспорта в Беларусь упала на 32,2% и составила 12,001 млн евро. В то же время по сравнению с предыдущим месяцем - сентябрем - стоимость латвийского экспорта в Россию выросла на 29,2%, а стоимость экспорта в Беларусь снизилась на 10,5%.

В октябре 2023 года латвийский экспорт в Россию составил 6,8% от общего объема экспорта, а экспорт в Беларусь - 0,7% от общего объема экспорта.

В то же время импорт товаров из России в октябре этого года составил 40,877 млн евро, что на 69,1% меньше, чем в октябре прошлого года, и на 7,7% меньше, чем в сентябре этого года, а импорт из Беларуси составил 15,023 млн евро, что на 15,3% больше, чем в том же месяце прошлого года, и на 7,1% больше, чем в сентябре этого года.

В октябре текущего года импорт товаров из России составил 2,2% от общего объема импорта Латвии, а импорт товаров из Беларуси - 0,8% от общего объема импорта.

Снижение экспорта в Россию в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года произошло в основном за счет снижения экспорта машин, механических приборов и электрооборудования (в основном кранов, бульдозеров и других частей машин) на 12,7 млн евро или 69,8%, а экспорт в Беларусь оптических приборов и аппаратов (в основном ортопедических принадлежностей) снизился на 3,5 млн евро или 80,9%.

Сокращение импорта из России в указанный период произошло в основном за счет снижения импорта минеральных продуктов (в основном природного газа в газообразном состоянии и электроэнергии) на 85,1 млн евро или 81,2%, а увеличение импорта из Беларуси произошло в основном за счет увеличения импорта животных или растительных жиров и масел (в основном рапсового, сурепного или горчичного масла и их фракций, рафинированных или нерафинированных) на 3,4 млн евро или 97,3%.

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