Комиссар ЕС поддержал запрет на импорт российского зерна

В Министерстве земледелия агентству LЕТА сообщили, что в понедельник, 11 декабря, Краузе принял участие в заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе, где повторил свой призыв к министрам сельского хозяйства ЕС и Еврокомиссии начать дискуссию о запрете импорта российского зерна и других сельскохозяйственных продуктов в ЕС, поскольку,

поддерживая поступление российского зерна на рынок ЕС, ЕС поддерживает экономику России и ее способность продолжать войну в Украине.

"Это выбор ЕС - не поддерживать российскую экономику, не финансировать войну России в Украине и не помогать России распределять украденное в Украине зерно", - подчеркнул Краузе.

Министр также добавил, что растущий импорт российского зерна по низким ценам дестабилизирует рынок зерна в ЕС, поскольку дешевые российские товары конкурируют с выращенными в ЕС зерновыми как на внутреннем, так и на экспортном рынках. Поэтому Еврокомиссия должна оценить влияние российского сельскохозяйственного импорта на внутренний рынок ЕС.

В то же время он добавил, что транзит продукции, предназначенной для стран за пределами ЕС с целью обеспечения продовольствием их граждан, должен продолжаться.

В Минземледелия пояснили, что действующие санкции ЕС против России не распространяются на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, и ни законодательство ЕС, ни законодательство Латвии не ограничивает импорт продовольственных товаров, включая зерно, из России и их транспортировку по территории ЕС.

Зерно из России ввозится в Латвию как в порядке импорта, так и транзита. Основную часть российского импорта составляет кукуруза.

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