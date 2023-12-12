Все проблемы перекладываются на самоуправления: Гинт Каминскис о госбюджете-2024

Он предупредил, что ресурсы самоуправлений почти исчерпаны, поэтому в случае непредвиденных обстоятельств может случиться так, что им не хватит средств на выполнение своих основных функций.

Каминскис раскритиковал планирование государственного бюджета, которое перекладывает все нерешенные проблемы на плечи самоуправлений. Таким образом, самоуправления фактически должны помогать государству.

Например, очевидно, что минимальная зарплата в стране должна быть повышена, но это означает, что самоуправлениям придется платить своим сотрудникам более высокие зарплаты, поскольку многие работают за минимальную зарплату, а если платить больше некоторым, то придется повышать зарплаты и тем, кто зарабатывает больше. Найти на это средства будет сложно.

По словам Каминскиса, власти Латвии всегда полагались на самоуправления и думали, что если есть проблемы, то самоуправления найдут решение, так будет и в этот раз, но очень скоро самоуправлениям будет нечего сокращать - все ресурсы будут исчерпаны, а пояса затянуты до предела.

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