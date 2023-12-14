Кто работает курьерами по доставке еды: студенты или гастарбайтеры?

Все чаще распространяются и различные слухи и предположения о возможном нелегальном въезде и несанкционированном трудоустройстве.

Одна из самых распространенных теорий заключается в том, что эти люди приезжают в Латвию по студенческим визам, но на самом деле с целью заработка. Есть ли основания для этих слухов?

Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества проанализировала вопрос о том, имеет ли место скрытая миграция под видом привлечения иностранных студентов.

По данным Министерства образования, в Латвии сейчас учатся более 7000 студентов из так называемых третьих стран.

Больше всего из Индии, за ней следуют Узбекистан, Украина и Шри-Ланка. Есть также около 500 студентов из России, которые начали обучение в Латвии еще до войны, но теперь россиян не принимают.

Иностранная молодежь больше всего интересуется медицинским образованием. Представители вузов на заседании комиссии Сейма заявили депутатам, что эти студенты действительно приехали получать знания, а не работать.

"В Рижском университете им. Страдиня (RSU) это невозможно ни при каких обстоятельствах, потому что, во-первых, обучение стоит дорого. Было бы странно платить за обучение и не учиться, а работать. Около 80% обучения проходит очно, и времени на работу уже не остается", - заявил проректор по управлению и развитию РУС Том Бауманис.

Если кто-то пренебрег учебой, об этом информируют соответствующие службы. Аналогичные аргументы депутатам привели представители Рижского технического университета и Turība.

Заявления учебных заведений подтвердили и в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP). Согласно закону об иммиграции, студент бакалавриата в Латвии может работать 20 часов в неделю во время учебы и 40 часов в неделю во время каникул. PMLP ловило студентов, превышающих эту норму, но такие случаи редки.

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