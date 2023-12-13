Зарплаты, пенсии и пособия: какие изменения вступят в силу в 2024 году

Министерство благосостояния собрало информацию об изменениях, которые начнут действовать в сфере социального обеспечения с 2024 года.
Изменения с 1 января 2024 года:
- Размер минимальной месячной заработной платы за обычное рабочее время увеличится и составит 700 евро;
- Гарантированный минимальный порог дохода для первого или единственного члена домохозяйства составит 137 евро (ранее - 125 евро), для остальных членов домохозяйства - 96 евро (ранее - 87,50 евро);
- Порог дохода малоимущего домохозяйства для первого или единственного члена домохозяйства составит 343 евро (сейчас - 313 евро), для остальных членов домохозяйства - 240 евро (сейчас - 219 евро);
- Максимальная сумма порога дохода малообеспеченного домохозяйства для первого или единственного члена домохозяйства составит 549 евро (сейчас - 501 евро), для остальных членов домохозяйства - 384 евро (сейчас - 351 евро);
- Размер минимальных пенсий по старости увеличится. Расчетная база для минимальной пенсии по старости возрастет со 157 до 171 евро, для инвалидов с детства - со 188 до 206 евро. Минимальный размер пенсии по старости определяется путем применения к базе расчета коэффициента 1,1. За каждый год стажа, превышающего 15 лет, сумма увеличивается на 2% от расчетной базы;
- Минимальные пенсии по инвалидности также будут увеличены. Расчетная база для минимальной пенсии по инвалидности увеличится со 157 до 171 евро, для инвалидов с детства - со 188 до 206 евро;
- Размер минимальной пенсии по случаю потери кормильца на каждого ребенка до семи лет увеличится со 157 до 171 евро, для детей с семи лет - со 188 до 206 евро в месяц, для людей с инвалидностью с детства - со 188 до 206 евро;
- Размер государственного социального пособия для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не накопил достаточного страхового стажа для назначения пенсии по старости, увеличится с нынешних 125 до 137 евро в месяц;
- В 2024 году лица, достигшие возраста 64 лет и 9 месяцев, будут иметь право на государственную пенсию по старости, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет. Лица, имеющие страховой стаж не менее 30 лет, имеют право на досрочный выход на пенсию, то есть на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. В 2024 году досрочный выход на пенсию будет доступен для лиц в возрасте 62 лет и 9 месяцев. (С 2014 года пенсионный возраст постепенно повышается, на 3 месяца каждый год, пока не достигнет 65 лет в 2025 году.);
- С 2024 года к пенсиям по старости и инвалидности, назначенным в период с 2012 по 2028 год, будет постепенно восстанавливаться доплата за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года. В 2024 году их получат люди, вышедшие на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах;
- Услуга паллиативной помощи мобильной бригады будет оказываться по месту жительства человека. Помимо медицинских услуг она будет включать в себя также финансируемую государством социальную помощь, психоэмоциональную поддержку и технические средства;
- Государство предоставит самоуправлениям софинансирование ухода на дому за детьми с тяжелыми и очень тяжелыми функциональными нарушениями, имеющими инвалидность. Софинансирование будет продолжаться и после достижения совершеннолетия, но не дольше чем до достижения 24-летнего возраста;
- Вознаграждение помощников и сопровождающих людей с ограниченными возможностями за один час работы будет увеличено на 6% и составит 5,42 евро;
- Доплата к государственному пособию на ребенка-инвалида будет увеличена со 106,72 евро до 160 евро в месяц;
- Пособие инвалиду, причиной инвалидности которого является болезнь с детства и который нуждается в уходе, будет увеличено с 313,43 евро до 413,43 евро;
- В рамках пилотного проекта детям с расстройствами аутистического спектра будет предоставлена поддерживающая терапия - мультипрофессиональная командная работа и ABA-терапия, эрготерапия, занятия с логопедом, занятия со специальным педагогом;
- Размер пособия для детей, больных целиакией, увеличится со 106,72 евро до 160 евро в месяц;
- Улучшится поддержка молодых людей, находящихся под опекой вне семьи. Государство будет оказывать финансовую поддержку муниципалитетам, чтобы предоставить молодым людям социального наставника, финансовую поддержку и занятия в группах поддержки для обучения различным социальным навыкам и компетенциям.
Изменения с 1 июля 2024 года
- Агентство государственного социального страхования будет предоставлять управляющим активами государственной накопительной пенсионной программы информацию о жителях, чьими средствами они управляют, чтобы управляющие активами могли предоставлять индивидуальные консультации о том, выбрали ли жители наиболее подходящий инвестиционный план с учетом их возраста и потребностей;
- Агентство государственного социального страхования позаботится о том, чтобы выписка со счета участника государственной накопительной пенсионной схемы отображалась в другом безопасном онлайн-решении, например, в интернет-банке.
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