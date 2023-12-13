В латвийском ТВ-шоу пара предалась любовным утехам прямо перед камерами

В последнем эпизоде шоу появилась новая участница - 19-летняя Гинта из Тукумса, которая ищет понимания и поддержки. Чтобы новая участница быстрее познакомилась с парнями, ей дали возможность задаться быстрые вопросы и выбрать одного, с кем отправиться на свидание.

Гинта выбрала Давида, который увидев Гинту на шоу, сразу же отметил, что она ему симпатична.

Молодые люди отправились в джакузи, чтобы провести больше времени вместе, пообщаться и познакомиться друг с другом. Между молодыми людьми быстро вспыхнула страсть, и они предались любовным радостям перед камерами.

Фрагмент из новейшей серии шоу распространяется в социальной сети Х (Twitter) и пользователи Сети активно высказываются на тему. Часть людей не понимает, почему эти фрагменты вообще были показаны, другие же комментируют последствия употребления алкоголя.

"Мне кажется, что ни одна девушка не зайдет так далеко. Ох, мои наивные надежды. И он даже защиту не использует, принимая во внимание, как настойчиво он лезет к девушкам, даме следовало бы проверить здоровье"