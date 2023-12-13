Второй сезон реалити-шоу Būs vai nebūs уже успел привлечь зрителей безумными вечеринками и более смелыми участниками. Так, сейчас в Сети широко обсуждается последний выпуск шоу, в котором два участника предались радостям любви, пишет Apollo.lv.
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В латвийском ТВ-шоу пара предалась любовным утехам прямо перед камерами
В последнем эпизоде шоу появилась новая участница - 19-летняя Гинта из Тукумса, которая ищет понимания и поддержки. Чтобы новая участница быстрее познакомилась с парнями, ей дали возможность задаться быстрые вопросы и выбрать одного, с кем отправиться на свидание.
Гинта выбрала Давида, который увидев Гинту на шоу, сразу же отметил, что она ему симпатична.
Молодые люди отправились в джакузи, чтобы провести больше времени вместе, пообщаться и познакомиться друг с другом. Между молодыми людьми быстро вспыхнула страсть, и они предались любовным радостям перед камерами.
Фрагмент из новейшей серии шоу распространяется в социальной сети Х (Twitter) и пользователи Сети активно высказываются на тему. Часть людей не понимает, почему эти фрагменты вообще были показаны, другие же комментируют последствия употребления алкоголя.
"Мне кажется, что ни одна девушка не зайдет так далеко. Ох, мои наивные надежды. И он даже защиту не использует, принимая во внимание, как настойчиво он лезет к девушкам, даме следовало бы проверить здоровье"
Man likās, ka neviena meitene neaizies tik tāu. Ak, manas naivās cerības. Un taču viņš aizsardzību neizmanto, ņemot vērā to, cik ļoti uzstājīgi plijās virsū meitenēm, būtu dāmai jāiet veselību pārbaudīt. 😐— Pirmo Reizi Mamma (@PirmoReiziMamma) December 13, 2023
"Мир был лучше до того, как я узнал о существовании Дейвида из Būs vai Nebūs"
Pasaule bija labāka pirms uzzināju par Deivida no "Būs vai Nebūs" S2 eksistenci— Ilgvars (@ilgvaronis) December 12, 2023
"Тот красный свет в джакузи Būs vai Nebūs не для романтической атмосферы, там просто открылись врата ада"
Tā sarkanā gaisma "Būs vai Nebūs"džakūzī nav romantiskai gaisotnei, tur vienkārši pavērās elles vārti.— Inga Kate (@Bufetniece) December 12, 2023
"Интересно, что думает ее отец, наблюдая за этим вместе со всей Латвией?"
Diez Ko domā viņas tēvs, šo skatoties kopā ar visu Latviju?— Diana Damberg (@DzalbeDiana) December 12, 2023
"Зачем так открыто демонстрировать порнографию?
Это может показаться смешным и так далее, но...
ЭТО НЕНОРМАЛЬНО"
Kāpēc rāda pornogrāfiju tik publiski?— Audejs (@LacplesisDzivs) December 12, 2023
Varbūt smieklīgi šķiet un tā tālāk, bet...
TAS NAV NORMĀLI. Tas ir PSYOP
Галерея: Второй сезон шоу Būs vai nebūs
Во втором сезоне молодые люди встречаются в доме отдыха, чтобы хорошо провести время и, возможно, найти свою вторую половину. Приключение начинается с пяти девочек и трех мальчиков, которым предстоит узнать друг друга, выполняя различные задания и испытания.
Участников объединяет желание знакомиться с новыми людьми и смелость говорить на очень острые темы.
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