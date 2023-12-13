На ремонт и содержание дорог выделено 334,5 млн евро

334,5 млн евро - это 42% от общего финансирования, выделенного Министерству сообщения на следующий год.

Средства выделяются на строительство и ремонт дорог, меры по повышению безопасности и доступности, обеспечение качественного доступа к образовательным и медицинским учреждениям, а также на развитие микромобильности.

В то же время на следующий год запланированы дорожные работы в рамках реализации административно-территориальной реформы и для обеспечения доступа населения к новым административным центрам. Фонд восстановления выделит 47 миллионов евро на строительные работы.

Минсообщения также отмечает, что большое внимание будет уделено повышению безопасности уязвимых участников дорожного движения путем строительства велосипедных дорожек и пешеходных маршрутов. На участках дорог планируется снизить скорость движения, уменьшить количество опасных маневров - левых поворотов - и устранить прямые конфликты путем создания двухуровневых пересечений.

Одной из мер по повышению безопасности дорожного движения является установка камер контроля средней скорости на государственных дорогах, которая уже реализуется на 16 участках дорог.

Министр транспорта Каспар Бришкенс отмечает, что приоритетом Минсообщения является повышение безопасности дорожного движения.

"В рамках бюджета мы будем искать возможности перераспределить выделенные средства на меры по повышению безопасности дорожного движения, мобильности и доступности для людей с ограниченными возможностями. Мы также продолжим развивать велосипедные дорожки для продвижения безопасной микромобильности в поддержку "Зеленого курса"", - сказал министр.

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