Фото, видео ⟩ Началась реконструкция набережной Мукусалас: перила с символикой СССР демонтируют

В среду, 13 декабря, началась реконструкция набережной на улице Мукусалас в Пардаугаве. В планах - демонтаж перил с символикой СССР. TVNET запечатлел ход работ.
Как сообщала Рижская дума, часть перил отреставрируют, уничтожив советскую символику.
Набережная Мукусалас была возведена еще в 60-ых годах прошлого века, сейчас она физически и морально устарела, то же можно сказать о пешеходной дорожке с разбитым покрытием и без элементов благоустройства, констатировали в муниципалитете.
Галерея: Реконструкция набережной Мукусалас
Опоры набережной были построены в 1961 году более 60 лет назад. Экспертиза пришла к выводу, что их износ в среднем составляет 70%, они находятся в плохом или даже критическом состоянии, что грозит повреждениями насыпи и обвалам.
Реконструкция набережной Мукусалас
7 декабря столичная дума сообщила о начале реконструкции набережной Мукусалас и променада на левом берегу Даугавы. Стоимость проекта составила примерно 20 миллионов евро без НДС, сообщили в муниципалитете.
В рамках проекта планируется укрепить набережную, построить безопасную пешеходную и велосипедную инфраструктуры, пешеходный переход под Каменным мостом, восстановить инженерные коммуникации. Реконструкцию планируют завершить к концу осени 2025 года.
Реконструкция запланирована на набережной ул. Мукусалас протяженностью 2,3 км - от моста через Биекенгравис или т.н. Мукусальского круга до Каменного моста. В декабре начался самый важный и технически сложный этап проекта - укрепление набережной. Работы пройдут как на суше, так и в воде.
Сейчас береговые защитные сооружениях набережной местами повреждены водой или размыты, поэтому планируется укрепить фундамент набережной, восстановить гидротехнические сооружения, перила, крепления и прочие элементы.
На участке между Железнодорожным и Каменным мостами построят новый барьер, защищающий набережную от размыва. Одновременно запланирована реконструкция сетей водоснабжения и канализации, уличного освещения.
Галерея: План реконструкции набережной на улице Мукусалас в Риге
В ходе работ планируется построить причалы, три размещенных в воде понтона и смотровую площадку на Даугаве, чтобы обеспечить рижанам и гостям города доступ к водоему и возможность временной стоянки для лодок.
Рядом с Латвийской национальной библиотекой будет возведена смотровая площадка площадью почти 2 тыс. квадратных метров с видом на Старую Ригу.
В зеленой зоне набережной будет создана пешеходная и велосипедная инфраструктура, по всей набережной планируется построить энергосберегающее освещение, что сделает это место привлекательнее и безопаснее по вечерам и ночью.
Чтобы пешеходам было легче добраться от набережной до дамбы АБ, под Каменным мостом построят дополнительный переход, а также восстановят существующий тротуар.
Строительные работы не повлияют на дорожное движение в Риге
Во время стройки не планируется вводить существенных ограничений движения, работы будут проводиться на участках зеленой зоны, тротуаров и велосипедной дорожки. Улицу Мукусалас перекрывать не будут, возможны лишь кратковременные ограничения движения по полосам во время подключения инженерных коммуникаций.
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