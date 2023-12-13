Фото, видео ⟩ Началась реконструкция набережной Мукусалас: перила с символикой СССР демонтируют

Как сообщала Рижская дума, часть перил отреставрируют, уничтожив советскую символику.

Набережная Мукусалас была возведена еще в 60-ых годах прошлого века, сейчас она физически и морально устарела, то же можно сказать о пешеходной дорожке с разбитым покрытием и без элементов благоустройства, констатировали в муниципалитете.

Галерея: Реконструкция набережной Мукусалас

Опоры набережной были построены в 1961 году более 60 лет назад. Экспертиза пришла к выводу, что их износ в среднем составляет 70%, они находятся в плохом или даже критическом состоянии, что грозит повреждениями насыпи и обвалам.

Реконструкция набережной Мукусалас

7 декабря столичная дума сообщила о начале реконструкции набережной Мукусалас и променада на левом берегу Даугавы. Стоимость проекта составила примерно 20 миллионов евро без НДС, сообщили в муниципалитете.

В рамках проекта планируется укрепить набережную, построить безопасную пешеходную и велосипедную инфраструктуры, пешеходный переход под Каменным мостом, восстановить инженерные коммуникации. Реконструкцию планируют завершить к концу осени 2025 года.