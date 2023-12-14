Стоянка дороже рыбы! Водители жалуются на дорогую парковку у Центрального рынка

Зрительница передачи Инесе переехала жить за пределы Риги. Женщина ездит в Ригу из Олайнского края за покупками раз в неделю. Она рассказала, что захотела купить на Центральном рынке салаку, но вышло, что за стоянку нужно заплатить больше, чем за саму рыбу.

Встреченный передачей Янис также указал, что, по его мнению, при посещении Центрального рынка первый час автостоянки могли бы выделять и бесплатно. Впрочем, отличается и плата за находящиеся рядом парковки.

Другие встреченные передачей водители также считают, что платить приходится слишком много. Один из них указал, что также часто нет места, где машину припарковать.

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