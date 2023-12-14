ЕЦБ сохранил прежние процентные ставки, от этого зависит стоимость кредитов

На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте принято решение сохранить основную ставку рефинансирования на уровне 4,5%, ставку по депозитам овернайт - на уровне 4%, ставку по кредитам овернайт - на уровне 4,75%.

Ранее совет ЕЦБ повышал процентные ставки в течение десяти заседаний подряд.

Как отмечается в заявлении совета после заседания, хотя инфляция в последние месяцы снизилась, в ближайшем будущем она, вероятно, вновь временно увеличится.

"Совет стремится обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочной цели в 2%. Исходя из текущей оценки, совет считает, что основные процентные ставки ЕЦБ находятся на уровне, который при сохранении в течение достаточно долгого времени будет в значительной степени способствовать достижению этой цели", - говорится в заявлении.

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