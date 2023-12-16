Дорожная хроника за сутки: пойманы шесть очень пьяных водителей, в ДТП пострадали три пешехода

При этом не было задержано ни одного водителя, у которого концентрация алкоголя в организме составила бы от 0,5 до 1,5 промилле.

За управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией автомобиля, если он принадлежит нарушителю. Если правонарушение совершено на чужом транспортном средстве, то с виновного водителя взыскивается денежная сумма, которая может достичь рыночной стоимости использованного транспортного средства.

За сутки в сфере дорожного движения Госполиция зафиксировала в общей сложности 316 административных нарушений, в том числе было констатировано 71 нарушение разрешенной скорости движения и остановлены семь агрессивных водителей, свидетельствуют обобщенные полицией данные.

В пятницу в ДТП пострадали три пешехода

За минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Латвии пострадали восемь человек, в том числе трое пешеходов, сообщили в отделе общественных отношений Государственной полиции.

Четыре ДТП с шестью пострадавшими, в том числе одним пешеходом, произошло в Рижском регионе, а два ДТП с двумя пострадавшими пешеходами зарегистрировано в Видземском регионе.

Всего за сутки в Латвии зарегистрировано 163 ДТП, свидетельствуют обобщенные Госполицией данные.

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