Какая ситуация на рынке недвижимости в Риге?

По сравнению с ноябрем 2022 года предложение квартир в целом было выше - общее количество предложений квартир было на 2% больше, в то время как предложение квартир в крупнейших районах было на 4% меньше, чем год назад.

В четвертом квартале этого года количество предложений в крупнейших районах Риги продолжало снижаться, сказано в исследовании рынке. Уровень предложения аналогичен тому, который наблюдался в тот же период прошлого года - в ноябре он опустился ниже отметки 1700 предложений.

Суммируя количество предложений квартир в жилых районах Риги, Arco Real Estate делает вывод, что наибольшее количество предложений в ноябре было в Пурвциемсе, а наименьшее - в Болдерае.

В прошлом месяце количество предложений квартир уменьшилось почти во всех крупнейших жилых районах Риги. Больше всего предложений уменьшилось в Вецмилгрависе - на 19%. В Золитуде, напротив, предложение квартир выросло больше всего - на 13%.

В ноябре при анализе количества предложений в зависимости от размера района, то есть от численности населения, наибольшее количество предложений было найдено в Агенскалнсе, а в Болдерае - наименьшее.

Ранее RUS TVNET сообщал, что в ноябре цены на серийные квартиры в Огре, Саласпилсе и юрмальском районе Каугури снизились.

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