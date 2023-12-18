Глава Банка Латвии прокомментировал мнение ЕЦБ о принятых Сеймом поправках для поддержки заемщиков жилья

"Начиная с лета Банк Латвии призывает к поддержке заемщиков. Предлагаемое нами решение основывалось на расчетах, краткосрочных потребностях существующих заемщиков и долгосрочных перспективах государства, но, к сожалению, в Сейме это не было услышано", - сказал Казакс.

При этом он подчеркнул, что банки также могли и могут пойти на встречу клиентам, например, снижая комиссии, быстрее повышая ставки по депозитам, модернизируя услуги, внося больший вклад в экономику, в том числе в кредитование бизнеса.

Ранее, еще до того, как поправки были поддержаны в Сейме, представители Банка Латвии пояснили, что это не вопрос сферы надзора и, независимо от прямого надзора со стороны ЕЦБ, все латвийские кредитные учреждения есть и будут связаны латвийскими законами.

Несмотря на мнение ЕЦБ о поддержке заемщиков, решение будет принято и риск судебных разбирательств возьмет на себя Латвия, пояснили представители Банка Латвии.

Как сообщалось, ЕЦБ рекомендует дополнить поправки к закону о защите прав потребителей, которые уже приняты Сеймом, но пока не озвучены президентом, тщательным анализом возможных негативных последствий в банковском секторе.

ЕЦБ опубликовал свое заключение 11 декабря, заявив, что поправки были приняты Сеймом уже 6 декабря, поэтому для обсуждений с ЕЦБ не было предоставлено необходимое время. ЕЦБ получил представление Комиссии по бюджету и финансам (налогам) Сейма 30 ноября.

В заключении критикуется то, что, хотя реализация законопроекта повлечет за собой финансовые затраты для банковского сектора Латвии, комиссия не представила оценку влияния на прибыльность, капитализацию и будущую кредитную способность банковской отрасли.

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