Защита потребителей в поддержку получателей ипотеки: Ринкевич провозгласил поправки

Ринкевич ранее подчеркивал, что Сейм принял политическое решение о том, насколько широкую поддержку оказывать получателям ипотечных кредитов. По его мнению, поддержка целевая, но, возможно, не в той степени, как кто-либо рассчитывал. Президент подчеркнул, что не видит существенных препятствий для провозглашения закона и оснований для его передачи на повторное рассмотрение в Сейме.

Между тем, отраслевые организации раскритиковали намеченные поправки, призвав пересмотреть запланированные изменения. Организации предприятий указали, что механизм поддержки необходимо разработать в ходе соответствующего консультативного процесса таким образом, чтобы он позволил оказать целевую поддержку заемщикам, а также положительно повлиял на госбюджет и укрепил предпринимательскую среду в Латвии, при этом подчеркивается, что при сотрудничестве возможно достичь согласованного решения вовлеченных сторон.

В свою очередь Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал провести тщательный анализ принятых поправок к закону о защите прав потребителей в отношении возможных негативных последствий для банковской отрасли.