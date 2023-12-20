С работы ушла советница Ашераденса по вопросам стратегической коммуникации

Она заявила, что получила предложение о работе в частном секторе - в сфере информационных технологий и коммуникаций.

Менника не рассказала, где будет работать, отметив лишь, что в этой сфере у нее уже есть опыт, так как ранее она восемь лет проработала в Microsoft Latvia.

Менника сказала, что будут искать нового советника министра финансов по вопросам коммуникации, а до этого момента эти функции будет выполнять отдел коммуникации Минфина.

Менника начала работать на должности советницы в середине января 2023 года.

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