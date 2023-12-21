VID: в каких случаях нужно декларировать посылки и платить налог?

Служба государственных доходов рассказала, что все посылки из стран вне Евросоюза - в том числе, например, Великобритании, Норвегии, Швейцарии - должны обязательно декларироваться на таможне.

Можно оформить ли декларацию самостоятельно или же доверить эту операцию почтовому ведомству за доплату, пишет портал Rus.LSM.

Кроме того, к посылке может быть применен налог на добавленную стоимость (PVN) и таможенный налог.

В случае, если стоимость содержимого посылки не превышает 45 евро, то оба налога не применяются.

Если стоимость содержимого посылки составляет от 45 до 150 евро, то получателю придется заплатить PVN по ставке 21%. При стоимости посылки более 150 евро нужно заплатить и таможенный налог, и PVN.

Портал Rus.LSM рассматривает пример, если в посылке несколько вещей, и их общая стоимость выше 150 евро. В этом случае, от таможенного налога освобождают несколько вещей стоимостью до 45 евро. Но PVN все равно нужно уплатить со всей стоимости посылки.

Пример: в посылке прислали сапоги стоимостью 130 евро, шапку, которая стоит 25 евро и шарф за 20 евро. Тогда таможенный налог можно не платить за шарф и шапку, а только за сапоги. Но PVN нужно заплатить со всей стоимости посылки, которая составила 175 евро.

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