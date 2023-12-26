Во Франции убиты мать и четверо ее детей; подозреваемый задержан

Тела убитых были найдены в понедельник в квартире в городе Мо в 40 километрах к северо-востоку от Парижа после того, как тревогу забили родственники.

Убиты дети в возрасте девяти месяцев, четырех, семи и десяти лет, а также их мать.

Подозреваемый задержан в коммуне Серванс, сообщил источник в полиции.

Близкий к расследованию источник указал, что 35-летняя мать и ее дети были убиты при помощи "холодного оружия". Представители полиции обычно так говорят в случаях, когда используется нож.

Источник ранее также указывал, что полиция разыскивает 33-летнего мужчину.

За последние несколько месяцев это уже не первое убийство детей в столичном регионе Иль-де Франс.

Так, в конце ноября 2023 года 41-летний мужчина сдался полиции, признавшись в убийстве трех своих дочерей четырех, десяти и 11 лет.

Полиция обнаружила их мертвыми в доме в городе Альфорвиль, в трех километрах к юго-востоку от Парижа.

В октябре полицейский убил трех своих дочерей, а затем покончил с собой в своем доме в Вемаре в Валь-д'Уаз (примерно 30 км к северо-востоку от Парижа).

В прошлом году во Франции 118 женщин убили партнеры или бывшие партнеры.

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