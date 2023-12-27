Один уголовный и пять административных процессов: итоги "самой спокойной погони" в Валмиере

Преследование удалось заснять очевидцам. Оно продолжалась несколько минут, водитель не остановился перед знаком "Стоп", ехал по встречной полосе и сбил дорожный знак.

Виновным оказался мужчина 1991 года рождения, который после доставки в больницу отказался от проверки на алкоголь. После задержания он сожалел о содеянном и осознавал последствия своих действий.

Однако лишь сожалением он не отделался - помимо уголовного процесса начаты пять административных процессов, кроме того, ему за причиненный ущерб придется заплатить несколько тысяч евро.

Видео с погоней опубликовано в профиле Sadursme, автор которого метко прокомментировал увиденное: "Самая спокойная погоня".

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