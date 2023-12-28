Каждый километр Rail Baltica обойдется в 28 млн евро

На Рижском центральном вокзале на полную мощность идут строительные работы стоимостью 0,5 миллиарда евро, которые превратят старый вокзал в современный транспортный узел с четырьмя путями новой ширины. Вместе со станцией изменится весь район.

Правительство дало добро на заключение договора на строительство главного пути стоимостью 3,7 млрд, пишет издание Ir. Однако исходя только из этих двух сумм становится ясно, что проект внедрения высокоскоростного поезда в Латвии не обойдется в 1,9 млрд евро, как предполагалось в 2017 году.

По последним оценкам министерств, теперь это будет уже 7,5 млрд евро, или в среднем 28 млн евро за каждый километр пути. Министр финансов Арвил Ашераденс признался СМИ, что очень обеспокоен последними расчетами, поскольку они значительно превышают возможности латвийского государства.

Европейская комиссия взяла на себя обязательство профинансировать 85% стоимости проекта, однако доплата Латвии в размере 15% при такой завышенной сумме составит более миллиарда евро. Кроме того, некоторые затраты вообще не связаны с этим проектом, например, строительство 16 региональных станций.

Для этого следует искать другой источник финансирования или оплачивать проект из государственного бюджета. В поисках путей снижения стоимости проекта широко обсуждается сценарий, заключающийся в том, чтобы изначально не строить железную дорогу через Ригу, оставив это на потом. Министр транспорта Каспар Бришкенс не хочет этого допускать.

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