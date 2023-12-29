Ассоциация: в этом году латвийцы тратят на пиротехнику меньше

На покупку пиротехники в рождественские и новогодние праздники латвийцы в этом году тратят на 20-30% меньше, чем в прошлом, сказал агентству LETA председатель правления Ассоциации независимых пиротехников Янис Нутовц.
По его словам, в этом году люди отмечают праздники более скромно, во многом из-за снижения покупательской способности.
"В прошлом году спрос на большие ящики фейерверков стоимостью 200 евро и выше был больше",
- сказал Нутовц, добавив, что в этом году появилась тенденция, когда соседние дома объединяются, чтобы организовать общий фейерверк, но суммы опять же невелики.
В то же время руководитель ассоциации отметил, что более конкретные данные будут известны только в начале января, поскольку люди склонны откладывать покупку фейерверков на последний момент.
Нутовц напомнил, что официально новогодний салют будет организован в шести городах - Вентспилсе, Огре, Даугавпилсе, Валмиере, Екабпилсе и Резекне, но ценовые опросы проводили и другие самоуправления.
"В этом году меньше интереса к фейерверкам в Курземе, а Латгале стала более активной", - отметил руководитель ассоциации.
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