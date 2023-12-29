Минфин: Латвия полностью использует выделенные на 2014-2020 годы средства ЕС

"Выделенные на период 2014-2020 гг. 4,6 млрд евро будут полностью использованы для реализации инвестиционных проектов, и Латвия не потеряет финансирование ЕС", - заявили в министерстве.

Как подчеркнули в Минфине, это произойдет благодаря принятым правительством превентивным мерам для предотвращения рисков - в бюджете предусмотрено до 164 млн евро для дополнительных инвестиций в новые проекты, а также будет использована предоставленная Европейской комиссией возможность рефинансировать в программу фондов ЕС не менее 60 млн евро платежей для поддержки по оплате теплоснабжения малообеспеченных домохозяйств и перераспределить другое финансирование.

Как указали в министерстве, появившаяся в СМИ информация о возможной потере финансирования в размере 200 млн евро относится к отдельным проектам, которые не будут завершены до конца этого года и могут не получить полного запланированного на национальном уровне софинансирования из фондов ЕС. В таких случаях Латвия может воспользоваться предлагаемой Еврокомиссией возможностью либо завершить проекты позже за счет собственных средств, либо софинансировать их завершение из средств ЕС на период 2021-2027 годов.

В Минфине отметили, что в настоящее время 100% финансирования ЕС на 2014-2020 гг. привязано к проектам и цели и показатели использования средств ЕС в основном достигнуты.

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