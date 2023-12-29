Поворот потока российской нефти на восток после западных санкций и европейского эмбарго нанес российским нефтяным компаниям многомиллиардные убытки.
Принудительные скидки, которые вынуждены соблюдать нефтяные компании при продаже нефти в Китай, обошлись им в 9 миллиардов долларов упущенной выгоды. С марта по декабрь 2022 года совокупная скидка, предоставленная покупателям российской нефти в Китае, достигла 5,3 млрд долларов США, а в январе-сентябре 2023 года - еще 3,7 млрд, подсчитали эксперты Института Гайдара.
Продажи нефти со скидкой в Китай начались после вторжения в Украину. "До апреля 2022 года не было систематических устойчивых отклонений средних цен на российскую нефть относительно поставок из других стран", - говорится в отчете Института Гайдара.
Максимальную скидку Китай получил летом 2022 года - она достигла 16% по сравнению с другими поставщиками. К концу 2022 года скидка упала до 4-9%, а затем снова начала расти после того, как ЕС ввел эмбарго на российскую нефть, закрыв некогда крупнейший экспортный рынок для местных компаний. В Институте Гайдара подсчитали, что в мае 2023 года скидка для Китая достигла 11%. С июня она вновь снижается и по данным сентября-октября составляет около 4%.
Нефть - основной товар, который Китай покупает у России: на нее приходится 49,2 миллиарда долларов из 106 миллиардов долларов экспорта. В январе-октябре 2023 года физический объем поставок достиг 88,5 млн тонн, что на 23% больше, чем в прошлом году и на 35% больше, чем до войны.
Хотя российские власти от имени президента Владимира Путина заявили, что Россия больше не является "бензоколонкой", на топливо приходится 70% торговли РФ с Китаем. Помимо нефти, за первые 10 месяцев 2023 года Россия продала Китаю 86 млн тонн угля (+93% по сравнению с 2021 годом), 7,11 млн тонн сжиженного природного газа (+87% по сравнению с 2021 годом) и более 11 млн тонн нефтепродуктов (рост в 5-7 раз в зависимости от вида).
В Институте Гайдара напоминают, что в 2022 году скидки распространялись и на поставки в Китай угля, однако со второго квартала 2023 года они больше не действуют, а цены такие же, как и у других поставщиков.
Кроме сырья, Китай практически ничего не покупает у России. После углеводородов крупнейшими торговыми позициями являются черные металлы, медь, никель, алюминий и древесина. Общий торговый оборот с Китаем по сравнению с довоенным 2021 годом увеличился на 60% и к концу года может достичь 225 миллиардов долларов США , подсчитали в Институте Гайдара.
"Всеобъемлющее и стратегическое партнерство между Россией и Китаем находится на беспрецедентно высоком уровне", - заявил в ноябре Путин. Месяцем ранее он похвалил президента Китая Си Цзиньпина, назвав его "признанным мировым лидером", "смотрящим в будущее". В действительности же с начала войны и санкций с китайскими компаниями возникли сложности: китайцы в очередной раз подтвердили свою репутацию жестких и бескомпромиссных переговорщиков, рассказали изданию "Коммерсантъ" источники в правительстве. "Китайцы хотят всего и желательно бесплатно", - пояснил один из источников.
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