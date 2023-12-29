Хотя российские власти от имени президента Владимира Путина заявили, что Россия больше не является "бензоколонкой", на топливо приходится 70% торговли РФ с Китаем. Помимо нефти, за первые 10 месяцев 2023 года Россия продала Китаю 86 млн тонн угля (+93% по сравнению с 2021 годом), 7,11 млн тонн сжиженного природного газа (+87% по сравнению с 2021 годом) и более 11 млн тонн нефтепродуктов (рост в 5-7 раз в зависимости от вида).

В Институте Гайдара напоминают, что в 2022 году скидки распространялись и на поставки в Китай угля, однако со второго квартала 2023 года они больше не действуют, а цены такие же, как и у других поставщиков.

Кроме сырья, Китай практически ничего не покупает у России. После углеводородов крупнейшими торговыми позициями являются черные металлы, медь, никель, алюминий и древесина. Общий торговый оборот с Китаем по сравнению с довоенным 2021 годом увеличился на 60% и к концу года может достичь 225 миллиардов долларов США , подсчитали в Институте Гайдара.

"Всеобъемлющее и стратегическое партнерство между Россией и Китаем находится на беспрецедентно высоком уровне", - заявил в ноябре Путин. Месяцем ранее он похвалил президента Китая Си Цзиньпина, назвав его "признанным мировым лидером", "смотрящим в будущее". В действительности же с начала войны и санкций с китайскими компаниями возникли сложности: китайцы в очередной раз подтвердили свою репутацию жестких и бескомпромиссных переговорщиков, рассказали изданию "Коммерсантъ" источники в правительстве. "Китайцы хотят всего и желательно бесплатно", - пояснил один из источников.

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