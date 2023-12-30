Байден: удары по Украине показывают, что Путина необходимо остановить

Байден заявил, что ночная атака на различные части Украины, в результате которой погиб 31 мирный житель и более 160 получили ранения, стала крупнейшим авиаударом с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

"Это суровое напоминание миру о том, что после почти двух лет разрушительной войны цель Путина остается прежней. Он пытается разрушить Украину и подчинить себе ее народ. Его необходимо остановить", - сказал Байден.

Президент США заявил, что Украина использовала системы ПВО, поставленные США, их союзниками и партнерами, для обнаружения и уничтожения большого количества запущенных Россией ракет и беспилотников, и призвал Конгресс одобрить следующий пакет помощи.

"Если Конгресс не примет срочных мер в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы противовоздушной обороны, которые необходимы Украине для защиты своего народа. Конгресс должен поторопиться и действовать без дальнейших промедлений", - сказал Байден.