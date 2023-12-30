Байден: удары по Украине показывают, что Путина необходимо остановить

Президент США Джо Байден в пятницу, 29 декабря, назвал последний авиаудар России по Украине суровым напоминанием о том, что президент России Владимир Путин по-прежнему полон решимости уничтожить Украину, и добавил, что его необходимо остановить.
Байден заявил, что ночная атака на различные части Украины, в результате которой погиб 31 мирный житель и более 160 получили ранения, стала крупнейшим авиаударом с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
"Это суровое напоминание миру о том, что после почти двух лет разрушительной войны цель Путина остается прежней. Он пытается разрушить Украину и подчинить себе ее народ. Его необходимо остановить", - сказал Байден.
Президент США заявил, что Украина использовала системы ПВО, поставленные США, их союзниками и партнерами, для обнаружения и уничтожения большого количества запущенных Россией ракет и беспилотников, и призвал Конгресс одобрить следующий пакет помощи.
"Если Конгресс не примет срочных мер в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы противовоздушной обороны, которые необходимы Украине для защиты своего народа. Конгресс должен поторопиться и действовать без дальнейших промедлений", - сказал Байден.
В четверг, 28 декабря, Соединенные Штаты объявили, что в этом году они поставят Украине оружие и технику на сумму до 250 миллионов долларов в качестве своего последнего пакета помощи. В то же время высшие чиновники Белого дома призвали законодателей утвердить еще один пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов для Украины.
Но правые республиканцы в Конгрессе пытаются заблокировать эту поддержку, отказываясь утвердить новые бюджетные расходы, пока демократы сначала не согласятся на новые меры против нелегальной иммиграции на южной границе США.
Белый дом предупредил, что без дополнительных ассигнований помощь США в борьбе Украины за возвращение территорий, оккупированных российскими войсками, прекратится к концу года.
Байден заявил, что важность продолжающейся войны в Украине выходит "далеко за пределы Украины" - она затрагивает безопасность всего НАТО и Европы, и предупредил об опасностях, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты.
"Путин не просто пытался уничтожить Украину - он также угрожал некоторым нашим союзникам по НАТО. Когда диктаторам и автократам позволяют грубо действовать в Европе, возрастает риск, что США будут напрямую втянуты в эту ситуацию", - заявил американский лидер.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!