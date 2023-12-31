Установлена личность матери, которая оставила двухлетнюю дочь в беби-боксе в Каунасе

Представитель Центра защиты прав детей и усыновления Литвы Алина Жилинайте подтверждает, что девочка живет у опекуна и у родителей еще есть возможность забрать ее.

"Личность матери девочки установлена. Муниципальная полиция Каунаса отказалась начать досудебное расследование. Мы воздержимся от дальнейших комментариев", - сообщила BNS представитель полиции Одета Вайткевичене.

Признаков насилия над девочкой также не обнаружено. Ребенок разговаривает и ходит, ему трудно расставаться с родителями, поскольку в этом возрасте ребенок уже привязан к ним. Скорее всего, родители бросили девочку, потому что столкнулись с трудностями.

"Было много слез, это травмирующее событие для ребенка, последствия которого мы увидим со временем", - говорит Анжелика Вежбавичуте, руководитель Каунасского Департамента по защите прав детей.

В таких случаях родителей не разыскивают и не наказывают. Родители могут изменить свое решение в течение трех месяцев, но если они не подадут заявление, ребенку найдут новую семью.

Девочка пока самый старший ребенок, который был оставлен в беби-боксе в Литве.

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