Планируется расширение торгового центра Rīga Plaza

По ее словам, работа по расширению сети партнеров по сотрудничеству и диверсификации ассортимента торгового центра продолжится и в следующем году. Среди прочего, весной планируется открыть несколько новых магазинов, в том числе New Yorker и HalfPrice.

"В начале следующего года начнется расширение центра, а также будут проведены различные инженерные улучшения здания", - сказала она.

Отвечая на вопрос о достижениях в этом году, представитель торгового центра отметил, что 2023 год для Rīga Plaza был успешным.

В центре открылось несколько новых торговых точек, таких как Tommy Hilfiger, Lee Cooper, Bella Gold, Askona, Vitamins.lv, Магазин Inspiration и VinGreco, а также комплекс услуг пополнился пунктом BAO, зарядной станцией для электросамокатов Bolt и новой детской игровой площадкой.

Также в декабре в торговом центре открылись зарядные станции для электромобилей Eleport с восемью портами.

Уже сообщалось, что общая площадь Rīga Plaza составляет 65 000 квадратных метров.

В 2020 году владельцем Rīga Plaza стала компания по инвестированию в недвижимость Summus Capital. Торговый центр Rīga Plaza находится под управлением международной компании по оказанию услуг в сфере недвижимости Colliers.

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