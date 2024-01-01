Банки и небанковские кредиторы должны будут платить налог с прибыли за предыдущий год

Поправки обязывают кредитные организации и поставщиков услуг потребительского кредитования платить 20-процентную надбавку к налогу в налоговом году, рассчитанную на основе финансовых данных за предналоговый год и с учетом распределенной в налоговом году прибыли и суммы уплаченного с нее налога, а также предусматривают, что уплаченная надбавка будет учитываться при расчете налога, подлежащего уплате при распределении прибыли в виде дивидендов.

Учитывая высокую концентрацию кредитного рынка, которая делает его более дорогим и ограничивает доступность услуг для клиентов, а также высокие процентные ставки, позволяющие финансовому сектору получать значительные прибыли, поправки направлены на обеспечение более справедливого распределения бремени высоких процентных ставок между обществом и финансовым сектором с помощью рычагов государственного бюджета, а также на обеспечение фискальных функций и поступлений государственного бюджета.

До настоящего времени кредитные учреждения и поставщики услуг потребительского кредитования платили налог на прибыль предприятий в общем порядке. Сумма налога, подлежащая уплате в государственный бюджет, зависела не от размера полученной прибыли, а от того, распределялась эта прибыль или нет.

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