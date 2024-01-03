Экономист рассказала, какой ожидается рост цен в 2024 году

В прошлом году значительное повышение этого тарифа, которое привело к увеличению счетов за электричество, сильно встревожило население. Чтобы сделать повышение менее ощутимым, в закон "О мерах по уменьшению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы" были внесены поправки, согласно которым с 1 сентября по 31 декабря прошлого года домашние хозяйства получали 60-процентное снижение фиксированного компонента тарифа.

В сфере налогообложения с 1 января 2024 года в течение одного года будет действовать 12%-ная ставка налога на добавленную стоимость (PVN) на свежие фрукты, ягоды и овощи вместо прежней ставки в размере 5%.

Хотя представители сельского хозяйства выступают против повышения ставки, экономисты поддерживают это решение, указывая на то, что сниженная ставка в размере 5% очень дорого обходится бюджету страны, а также выгодна для импортеров овощей и фруктов, поэтому более эффективными будут целевые субсидии для отрасли овощеводства.

С 2024 по 2026 год будут постепенно повышаться ставки акцизов на алкогольные напитки, табачные изделия, различные компоненты электронных сигарет, заменители табака и некоторые нефтепродукты. Акциз на сигареты будет расти в среднем на 5,6% в год, на алкоголь - на 5-10%.

"В 2024 году мы ожидаем умеренного роста цен, обусловленного и тенденциями на мировом рынке ресурсов, и экономической ситуацией внутри страны.

Важным внутренним фактором в этом году останется относительно сильный рост зарплат, чему способствуют повышение минимальной зарплаты и нехватка рабочей силы, которая наблюдается уже долгое время", - отмечает экономист Банка Латвии Иева Опмане на сайте Makroekonomika.lv.

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