82% жителей считают, что Латвия переживает экономический кризис

82% жителей Латвии заявили, что, по их мнению, в настоящее время государство переживает экономический кризис, свидетельствует опрос Luminor Bank.
На вопрос, переживает ли Латвия в настоящее время экономический кризис, значительное большинство жителей ответили утвердительно - 38% полностью согласны и 44% скорее согласны.
При этом только 12% респондентов скорее не согласны с этим утверждением и 1% вообще не согласны.
Больше всего тех, кто согласен с наличием кризиса, в возрастной группе от 50 до 59 лет и среди людей с низкими доходами. При этом люди с доходом выше 1500 евро, жители Риги и те, кому около тридцати, чаще говорят, что не считают нынешнюю ситуацию экономическим кризисом.
Экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш отмечает, что экономику формируют различные отрасли, которые в конкретный момент могут работать по-разному - одна из них может находиться в кризисе, другая - в очень хорошем состоянии.
В 2023 году, безусловно, был кризис, например, в экспорте товаров, но в то же время в Латвии весь год была низкая безработица, а начало года стало началом конца другого кризиса - рост цен прекратился,
и стоимость жизни сейчас примерно такая же, как в феврале прошлого года, отмечает экономист.
Хотя инфляция в прошлом году замедлилась, все ощутили рост цен на товары в магазинах, повышение стоимости энергии в прошлом сезоне и влияние EURIBOR на кредитные платежи, что и создало у людей ощущение, что мы находимся в экономическом кризисе.
Только 12% респондентов заявили, что инфляция их не затронула, в то время как большинству пришлось "затянуть пояса" из-за роста цен - 48% заявили, что стали жить более экономно, 23% отказались от развлечений и путешествий, а 15% начали тратить свои сбережения.
Экономист признает, что настроение населения довольно пессимистично из-за экономических последствий глобальных потрясений последних четырех лет - пандемии и войн. Однако он ожидает, что 2024 год станет годом, который люди будут хорошо вспоминать по сравнению с прошедшими трудными годами.
Страутиньш также прогнозирует, что в этом году никакого нового кризиса не ожидается - на данный момент нет признаков этого. Экономист считает, что в этом году почти все будет меняться к лучшему, но в основном очень медленно.
Опрос Luminor Bank проводился в декабре 2023 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat, в нем участвовали 1 000 жителей Латвии в возрасте 18-74 лет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!