82% жителей считают, что Латвия переживает экономический кризис

Хотя инфляция в прошлом году замедлилась, все ощутили рост цен на товары в магазинах, повышение стоимости энергии в прошлом сезоне и влияние EURIBOR на кредитные платежи, что и создало у людей ощущение, что мы находимся в экономическом кризисе.

Только 12% респондентов заявили, что инфляция их не затронула, в то время как большинству пришлось "затянуть пояса" из-за роста цен - 48% заявили, что стали жить более экономно, 23% отказались от развлечений и путешествий, а 15% начали тратить свои сбережения.

Экономист признает, что настроение населения довольно пессимистично из-за экономических последствий глобальных потрясений последних четырех лет - пандемии и войн. Однако он ожидает, что 2024 год станет годом, который люди будут хорошо вспоминать по сравнению с прошедшими трудными годами.

Страутиньш также прогнозирует, что в этом году никакого нового кризиса не ожидается - на данный момент нет признаков этого. Экономист считает, что в этом году почти все будет меняться к лучшему, но в основном очень медленно.

Опрос Luminor Bank проводился в декабре 2023 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat, в нем участвовали 1 000 жителей Латвии в возрасте 18-74 лет.

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