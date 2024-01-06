Rīgas ūdens повышает тарифы на услуги: на сколько и когда?

Тариф на услуги водоснабжения планируется повысить с 1,16 евро за кубометр на 0,86%, или до 1,17 евро за кубометр.

Тариф на очистку сточных вод планируется повысить с 0,40 евро за кубометр на 2,5% - до 0,41 евро за кубометр.

Тариф на услуги канализации планируется повысить на 3,19% - с 0,94 евро за кубометр до 0,97 евро за кубометр.

Предлагаемые тарифы могут вступить в силу 1 марта.

По информации компании, в новом проекте тарифа предусмотрено, что цена на водоснабжение и канализацию с налогом на добавленную стоимость (PVN) составит 2,59 евро за кубометр вместо нынешних 2,54 евро.

Как сообщили в компании, подобные корректировки тарифов производятся в соответствии с утвержденными Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK) изменениями в методике расчета тарифов на водохозяйственные услуги, чтобы иметь возможность своевременно пересматривать тарифы в соответствии с текущими затратами и сделанными инвестициями.

Изменения тарифов Rīgas ūdens во многом связаны с инвестициями, осуществленными в 2022 и 2023 годах. По остальным статьям тарифов изменений не произошло.

Как сообщалось, оборот Rīgas ūdens в 2022 году составил 65,725 млн евро, что на 17,7% больше, чем в 2021 году, а прибыль компании снизилась на 6,4% и составила 5,161 млн евро.

При этом за девять месяцев прошлого года оборот Rīgas ūdens составил 45,664 миллиона евро, а прибыль - 3,007 миллиона евро.

Компания Rīgas ūdens предоставляет услуги водоснабжения в Риге и в нескольких районах Пририжья - в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также услуги по сбору и очистке сточных вод.

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