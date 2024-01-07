В магазинах Maxima появятся новые кассы самообслуживания. На них уйдет более миллиона евро

В настоящее время установлено три кассы самообслуживания нового поколения в Адажи на Ригас гатве 21, и четыре - в магазине Maxima XX в Резекне, на Атбривошанас алея 141А. В будущем планируется дополнить новую кассу дополнительными устройствами, чтобы оплату покупок можно было осуществлять и наличными.

Также кассы планируется периодически улучшать.

"Покупатели все чаще используют возможность оплачивать покупки на кассах самообслуживания, независимо от того, сколько товаров они приобрели. Внедрение новых касс облегчит процесс совершения покупок, так как благодаря большему экрану находить товары станет проще, оплата покупок будет происходить быстрее, что также уменьшить очереди", - говорит Ольга Бондаре, финансовый директор Maxima Latvija.

Представитель компании также сообщила, что в 2024 году компания планирует установить новые кассы и в других магазинах. По ее словам, технические улучшения облегчат не только опыт покупателей, но и работу сотрудников компании.

В магазинах Maxima Latvija установлено более 600 касс самообслуживания, которые дают возможность расплачиваться как платежными картами, так и наличными. Во всех кассах самообслуживания можно использовать средства, накопленные на карте Paldies, а также подарочные карты, карту предприятия и депозитные купоны.

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