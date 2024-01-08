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Швеция отправит в Латвию военный контингент размером с батальон

rus.tvnet.lv/LETA
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Министр обороны Андрис Спрудс
Министр обороны Андрис Спрудс Фото: Paula Čurkste/LETA

Швеция намерена направить в Латвию в составе сил союзников боевых групп НАТО контингент размером с батальон, заявил в Twitter министр обороны Латвии Андрис Спрудс со ссылкой на слова премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

"Мы удовлетворены этим важным решением, которое наряду с предстоящим принятием Швеции в НАТО станет важным вкладом в укрепление региональной безопасности и обороны Латвии", - заявил Спрудс, который сейчас принимает участие в шведской конференции по национальной обороне "Общество и оборона" в Селене.

Министерство обороны Латвии сообщило агентству LETA, что Швеция заявила о намерении включиться в боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии путем размещения на территории Латвии боевого батальона после вступления Швеции в НАТО.

Кристерссон объявил об этом на упомянутой конференции в Селене, подчеркнув, что это намерение является частью обязательства Швеции по укреплению оборонного и сдерживающего потенциал НАТО.

В ходе конференции Спрудс провел несколько двусторонних встреч, в том числе с министром обороны Швеции Полом Юнсоном и командующим Вооруженными силами Швеции генералом Пером Микаэлем Биденом, а также с министром гражданской обороны Швеции Карлом-Оскаром Болином. Должностные лица обсудили поддержку Украины, актуальные вопросы НАТО и двустороннего сотрудничества.

Латвию и Швецию объединяет длительное сотрудничество в нескольких сферах, а также общий взгляд на демократию и безопасность региона.

Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада, ее составляют более 1700 военнослужащих из 11 стран - Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Северной Македонии.

В соответствии с принятыми 29 июня прошлого года на саммите НАТО в Мадриде решениями министры обороны Латвии и Канады подписали декларацию об укреплении и дальнейшем расширении боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии до уровня бригады. Планируется, что бригада достигнет своей полной боеготовности к 2026 году.

Швеция подала заявку на членство в альянсе вместе с Финляндией после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года. Финляндия вступила в альянс в апреле.

Турция воспрепятствовала присоединению Швеции к НАТО, обвинив эту страну в слишком терпимом отношении к лицам и группам, которые Анкара считает угрозой своей безопасности или соучастниками попытки государственного переворота 2016 года.

Парламент Турции проголосует за принятие Швеции в НАТО, предположительно, только в середине января, сообщили в конце прошлого года новостному агентству AFP источники в парламенте.

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