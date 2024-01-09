Видео ⟩ Министр: за два месяца Škoda Vagonka обеспечит 95-процентную готовность новых поездов

Чешская компания Škoda Vagonka должна добиться 95-процентной готовности новых электропоездов в течение двух месяцев, заявил во вторник, 9 января, на пресс-конференции министр сообщения Каспар Бришкенс.
"Это стандарт, который принят в мировой практике. При внедрении нового типа электропоездов необходимо обеспечить, чтобы в течение двух месяцев не менее 95% этих поездов были полностью доступны", - сказал министр.
Ранее представители AS Pasažieru vilciens рассказали, что в настоящее время компания владеет 17 новыми электропоездами, но по семи поездам поданы возражения, связанные с несоответствием, и выдвинуто требование к производителям устранить дефекты. Таким образом, доступность новых электропоездов в настоящее время составляет около 60%.
Во вторник представители чешского предприятия сообщили журналистам, что в течение двух месяцев Pasažieru vilciens будут поставлены еще четыре поезда, в результате общее количество поездов достигнет 21. Соответственно, 95% этих поездов должны быть готовы к пассажирским перевозкам.
Как сообщил председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис,
если это требование не будет выполнено в течение двух месяцев, производитель поездов будет оштрафован.
"Существует ряд санкций в случае несоблюдения гарантийных сроков ремонта. За дефекты уровня "А", при которых поезд не может двигаться, может быть наложен штраф в размере 1500 евро за каждый день задержки с момента истечения срока, когда дефекты должны были быть устранены, а за дефекты уровня "В", которые меньше и не мешают движению поезда, может быть наложен штраф в размере 500 евро за каждый день задержки", - сказал Григулис.
Бришкенс добавил, что раньше у Škoda Vagonka было десять специалистов в Латвии, а теперь их число увеличилось до 27. Эти специалисты работают над всеми процессами, связанными с поездами, включая быстрое устранение дефектов.
Январь начался с многочисленных поломок и задержек поездов Škoda Vagonka, участвующих в перевозках пассажиров в Латвии.
Как сообщалось, во вторник Министерство транспорта провело пресс-конференцию, на которой руководство чешской компании Škoda Vagonka и AS Pasažieru vilciens проинформировали о решении проблем, связанных с техническими недостатками новых электропоездов.
3 января Бришкенс встретился с правлением Pasažieru vilciens и руководством Škoda Vagonka, чтобы потребовать объяснений по поводу дефектов новых электропоездов и обсудить дальнейшие шаги по их устранению по гарантии. После совещания он подчеркнул, что все выявленные дефекты новых электропоездов будут устраняться по гарантии.
15 декабря 2023 года AS Pasažieru vilciens приступило к пассажирским перевозкам тремя новыми электропоездами в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, а 16 декабря новые электропоезда начали курсировать и в направлении Елгавы. Вскоре у поездов обнаружили различные дефекты, в том числе разряжающиеся аккумуляторы.
Представители Pasažieru vilciens ранее поясняли, что компания может получить все 32 электропоезда к середине 2024 года.
Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. Каждый поезд рассчитан на 436 сидячих и 454 стоячих пассажирских места. Поезда имеют одноуровневую посадку с наземных пассажирских платформ.
Общая стоимость всего проекта оценивается в 257,889 миллиона евро.
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