Видео ⟩ Министр: за два месяца Škoda Vagonka обеспечит 95-процентную готовность новых поездов

"Это стандарт, который принят в мировой практике. При внедрении нового типа электропоездов необходимо обеспечить, чтобы в течение двух месяцев не менее 95% этих поездов были полностью доступны", - сказал министр.

Ранее представители AS Pasažieru vilciens рассказали, что в настоящее время компания владеет 17 новыми электропоездами, но по семи поездам поданы возражения, связанные с несоответствием, и выдвинуто требование к производителям устранить дефекты. Таким образом, доступность новых электропоездов в настоящее время составляет около 60%.

Во вторник представители чешского предприятия сообщили журналистам, что в течение двух месяцев Pasažieru vilciens будут поставлены еще четыре поезда, в результате общее количество поездов достигнет 21. Соответственно, 95% этих поездов должны быть готовы к пассажирским перевозкам.

Как сообщил председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис,

если это требование не будет выполнено в течение двух месяцев, производитель поездов будет оштрафован.