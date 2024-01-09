Недалеко от Spice начинается строительство нового Lidl

Проект нового Lidl разработали архитекторы Diānas Zalānes projektu biroja, а строительством занялась фирма Selva būve. "Жители близлежащих районов Плескодале и Марупе положительно оценят то, что новый магазин будет расположен в легкодоступном месте и будет способствовать конкуренции розничных торговцев с более низкими ценами на продукты питания", - подчеркнул член правления Lidl Latvija Арунас Дзикас.

Здание Lidl на Ремтес займет почти 2300 кв. м, 1400 кв. м из которых будет занимать торговый зал. Проект здания предусматривает создание специально застекленного фасада с подсветкой, которое будет "гармонировать с отблесками транспортного потока оживленной магистрали на К. Улманя гатве".

Визуализация будущего магазина Lidl на улице Ремтес, 21 Фото: Пресс-фото

Для благоустройства и озеленения территории вокруг магазина будет высажено не менее 1150 различных кустарников и саженцев деревьев. Общая сумма инвестиций в проект нового магазина, а также точная дата его открытия будут объявлены позже.

Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), имеет более 12 200 магазинов и 220 логистических центров: компания работает в 31 стране и представлена в Азии.

SIA Lidl Latvija создано в феврале 2018 года и открыло сеть магазинов 7 октября 2021 года. В настоящее время в сети Lidl Latvija работает 26 магазинов в 12 городах страны.

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