Фото ⟩ Полицейские помогли вернуться домой потерявшейся собаке

Сотрудница полиции Агнес Кааpик, поспешившая к собаке на помощь, описала хаски как послушную и ухоженную собаку. Собака выполняла различные команды, ее ногти выглядели ухоженными, а зубы были белыми и здоровыми. Истощенный вид собаки наводил на мысль, что животное, возможно, бродило уже долгое время. "Жутко тощий, позвоночник и кости торчали, шея жилистая", - описала сотрудница полиции.

Полиция также проверила наличие чипа, но его, к сожалению, не оказалось.

Веб-констебль отделения полиции Центральной Эстонии рассказала, что, к счастью, полиция получила сообщения о возможных владельцах, и один человек едет из Пярнумаа в Пайде, чтобы проверить, не их ли это собака.

Руководитель пайдеской региональной группы отделения полиции Центральной Эстонии Прийт Сеэрд сообщил, что собака мирно провела у них ночь и находится под присмотром полицейского Ээвы Валмсен, который ладит с собаками. "Собака действительно послушная, но довольно робкая и предпочитает находиться на улице, а не в помещении", - сказал он.

Надежды полицейских на то, что собака вернется домой, оправдались. Сегодня днем ​​в Пайде прибыли люди, которые приехали проверить, не их ли это пропавшая собака. Они показали фотографии своей собаки для сравнения, и сама собака узнала членов семьи.

В итоге полицейские Пайде передали семье давно потерявшуюся собаку, и к вечеру она вернулась в свой дом в Пярнумаа.

Хозяева давно потерявшейся собаки приехали забрать ее. Воссоединение семьи с любимцем было очень трогательным Фото: Paide politseijaoskond

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