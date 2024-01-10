Министерство: цены на электричество стабилизировались

В других регионах Скандинавии и странах Балтии производство, потребление и цены на электроэнергию также в целом были стабильными.

По данным MКЭ, 5 января потребление в Латвии составило 22 679 мегаватт-часов, производство - 29 185 мегаватт-часов.

По сравнению с 5 января ситуация с энергоснабжением в Латвии во вторую неделю января существенно не изменилась - в стране производится большая часть потребляемой электроэнергии, например, 9 января было произведено 75% общего потребления.

В свою очередь средняя биржевая цена электроэнергии в Латвии снизилась с 670,83 евро за мегаватт-час 5 января до 109,02 евро за мегаватт-час 10 января.

Как сообщил директор департамента энергетического рынка MКЭ Гунар Валдманис, по сравнению с первой неделей января на этой неделе приток воды в Даугаву уменьшился, что привело к снижению производства на Даугавских гидроэлектростанциях.

15 января запланировано завершение плановых ремонтных работ на одном из энергоблоков Рижской теплоэлектростанции №2 мощностью 420 мегаватт. В результате, если погодные условия и рыночные цены останутся такими же, производство электроэнергии в Латвии, скорее всего, превысит спрос и позволит экспортировать часть произведенной электроэнергии.

Заместитель государственного секретаря по вопросам энергетической политики MКЭ Лига Розентале отмечает, что, чем "дешевле мы сможем производить электроэнергию внутри страны, тем чаще будем защищены от экстремальных и неожиданных скачков цен на нее".

Как сообщалось, 5 января цена электроэнергии на бирже Nord Pool в регионе Латвии достигала от 0,70 до 0,99 евро за киловатт-час, а дважды превысила 1 евро за киловатт-час без налога на добавленную стоимость.

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