Предлагают запретить участвовать в госзакупках компаниям, продолжающим сотрудничать с РФ и Беларусью

В аннотации к законопроекту Нацобъединение пишет, что, несмотря на российское вторжение в Украину и почти два года войны, в Латвии все еще есть компании, которые сотрудничают с государством-агрессором, и такие действия являются поддержкой военных действий.

Общий объем импорта и экспорта компаний, сотрудничающих с Россией или Беларусью, в 2023 году составил более 1,8 миллиарда евро. По мнению оппозиционных политиков, Латвия, с одной стороны, оказывает поддержку Украине, но в то же время косвенно финансирует Россию для ведения войны.

По мнению депутатов, было бы правильно, если бы государственные и местные власти подали пример и не сотрудничали с компаниями, которые продолжают импортировать и экспортировать товары в Россию или Беларусь.

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