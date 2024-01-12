Дефекты электропоездов: производитель оштрафован на 95 тыс. евро

Договор о закупке 32 электропоездов был подписан со Škoda Vagonka в июле 2019 года. Затраты на приобретение электропоездов, запчастей на пять лет и оборудования для техобслуживания, а также строительства центра по ремонту электропоездов, оценивались почти в 255,9 млн евро.

Ранее председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис отмечал, что все 32 новых электропоезда чешское предприятие планирует поставить до середины 2024 года. "Проследим, чтобы они придерживались этого плана", - добавил он.

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. В каждом поезде есть сидячие места для 436 пассажиров и стоячие места для 454 пассажиров. Поезда имеют одноуровневую посадку с повышенных пассажирских платформ.

Планируется, что Škoda Vagonka до конца этого года поставит 23 электропоезда, а в 2024 году - еще девять.

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