Дефекты электропоездов: производитель оштрафован на 95 тыс. евро

Штраф, наложенный на чешскую компанию Škoda Vagonka за несвоевременное устранение дефектов в новых электропоездах вовремя гарантийного срока, в настоящее время составляет 95 000 евро, сообщили представители Pasažieru vilciens (PV).
Представители PV добавили, что сумма штрафа с каждым днем увеличивается, если Škoda Vagonka пропускает установленный договором срок исправления дефектов.
Также в компании пояснили, что PV следит за тем, чтобы Škoda Vagonka в ближайшее время устранила дефекты поездов и снизила риски в обеспечении работы поездов.
TVNET jau vēstīja, ka garantijas laikā elektrovilcieniem konstatētie defekti piegādātājam "Škoda Vagonka" ir jānovērš noteiktā termiņā no paziņojuma saņemšanas, tostarp "A" līmeņa defekti ir jānovērš 24 stundu laikā, savukārt "B" līmeņa defekti - 72 stundu laikā.
RUS TVNET уже сообщил, что дефекты, обнаруженные в электропоездах в течение гарантийного срока, должны быть устранены поставщиком в течение определенного периода времени после получения уведомления.
Дефекты уровня А должны быть устранены в течение 24 часов, а дефекты уровня В - в течение 72 часов.
Председатель правления VAS Pasažieru vilciens Роджерс Янис Григулис ранее объяснил, что существует ряд санкций в случае несоблюдения гарантийных сроков ремонта.
Договор о закупке 32 электропоездов был подписан со Škoda Vagonka в июле 2019 года. Затраты на приобретение электропоездов, запчастей на пять лет и оборудования для техобслуживания, а также строительства центра по ремонту электропоездов, оценивались почти в 255,9 млн евро.
Ранее председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис отмечал, что все 32 новых электропоезда чешское предприятие планирует поставить до середины 2024 года. "Проследим, чтобы они придерживались этого плана", - добавил он.
Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. В каждом поезде есть сидячие места для 436 пассажиров и стоячие места для 454 пассажиров. Поезда имеют одноуровневую посадку с повышенных пассажирских платформ.
Планируется, что Škoda Vagonka до конца этого года поставит 23 электропоезда, а в 2024 году - еще девять.
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