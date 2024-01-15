Торговый центр AKROPOLE Alfa возглавит новый руководитель

Карьера Саниты Кригере в сфере розничной торговли началась в 2004 году, когда она работала в сети магазинов MOS и занималась развитием на латвийском рынке таких популярных брендов модной одежды, как Parfois, Karen Millen, Oasis, Mango, Promod и Esprit. В 2015 году С. Кригере получала опыт в вопросах управления недвижимостью и сдачи в аренду торговых площадей, присоединившись к команде CBRE Baltics и возглавив торговый центр Galleria Riga. Позднее она работала в торговом центре Rīga Plaza, где отвечала за вопросы развития и сдачи в аренду. До присоединения к команде AKROPOLE Alfa С. Кригере руководила торговым центром Galerija Centrs.