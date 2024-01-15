Торговый центр AKROPOLE Alfa возглавит новый руководитель

Новым руководителем торгово-развлекательного центра AKROPOLE Alfa назначена Санита Кригере (Sanita Krīgere), обладающая 20-летним опытом работы в сферах розничной торговли и управления недвижимостью.
"Мы уверены, что руководитель торгового центра должен смело принимать вызовы, обладать широким кругозором и уметь идти в ногу со временем, чтобы соответствовать пожеланиям и потребностям покупателей, а также помогать сохранять конкурентоспособность центра. Торговый центр AKROPOLE Alfa – это разносторонний объект, ориентированный на развитие, который требует больших профессиональных усилий. Именно поэтому мы искренне рады принять в свою команду Саниту – она обладает богатым опытом и убедительным видением развития отрасли. Желаем новому руководителю успехов, и нам не терпится увидеть, что ожидает AKROPOLE Alfa в будущем", – отметила руководитель по управлению имуществом Akropolis Group Раса Кундушене.
"Управление торговыми центрами – очень увлекательный и динамичный процесс, потому я с радостью приняла этот профессиональный вызов. Приступив к работе в новой должности, я получу отличную возможность применить свой многолетний опыт к достижению поставленных целей AKROPOLE Alfa, к тому же это станет важным шагом и в моем профессиональном развитии. AKROPOLE Alfa – значимый объект для жителей и гостей Латвии, поэтому считаю важным продолжать начатое: сохранять потенциал центра, развивать и укреплять среду, благоприятную для семей с детьми, и обеспечивать наилучший опыт совершения покупок каждому посетителю", – подчеркнула Санита Кригере, руководитель AKROPOLE Alfa.
Карьера Саниты Кригере в сфере розничной торговли началась в 2004 году, когда она работала в сети магазинов MOS и занималась развитием на латвийском рынке таких популярных брендов модной одежды, как Parfois, Karen Millen, Oasis, Mango, Promod и Esprit. В 2015 году С. Кригере получала опыт в вопросах управления недвижимостью и сдачи в аренду торговых площадей, присоединившись к команде CBRE Baltics и возглавив торговый центр Galleria Riga. Позднее она работала в торговом центре Rīga Plaza, где отвечала за вопросы развития и сдачи в аренду. До присоединения к команде AKROPOLE Alfa С. Кригере руководила торговым центром Galerija Centrs.
Санита Кригере получила степень бакалавра в области управления предпринимательской деятельностью в Высшей школе бизнеса Turība.
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