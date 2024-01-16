Видео ⟩ Государство не спешит перенимать санатории, принадлежащие Беларуси и России

Латвийские власти уже долгое время откладывали неудобный вопрос о том, что делать с санаториями в Юрмале, принадлежащими России и Беларуси. Передать Дом Москвы в собственность государства было относительно легко, но с этими объектами проблем будет гораздо больше, сообщает TV3 Ziņas.
"Янтарный берег" - название санатория в Яункемери. Он принадлежит российскому государству. Здание окружено впечатляющим забором, уходящим вглубь леса. В нескольких местах вывешено предупреждение не пересекать забор. На сайте санатория указано, что постояльцы временно не принимаются в связи с капитальным ремонтом, дополнительную информацию можно получить по телефону.
Около санатория можно встретить местных жителей, которые отправляются на прогулку к морю. Оказывается, многие из окрестных жителей получили здесь жилье еще в советское время, поскольку участвовали в строительстве санатория.
"Туда ездили в основном отдыхающие из России, там платили и отдыхали", - рассказывает местная жительница Вия.
Над санаторием "Белоруссия", принадлежащим Беларуси, по-прежнему развеваются флаги Латвии, Украины и других стран, но окна темные, а вывеска постепенно зарастает мхом.
Вопрос с санаториями уже несколько лет как "застрял в коридорах госучреждений". Два года назад тогдашний министр юстиции Янис Борданс поручил специалистам Министерства юстиции разработать специальный закон об отчуждении санаториев Юрмалы, принадлежащих Беларуси и России и подлежащих санкциям.
На вопрос журналистов, может ли государство перенять это имущество так же, как и Дом Москвы, в Министерстве юстиции ответили, что необходимо запросить мнение Министерства иностранных дел (МИД) и Комиссии по национальной безопасности, однако глава ведомства Айнар Латковскис на этой неделе находится в командировке и не смог дать комментарий.
В МИД подчеркивают, что эти санатории находятся под санкциями ЕС и их экономическая деятельность приостановлена или заморожена, что не позволяет их владельцам получать прибыль.
"Санкции Европейского сСоюза не предусматривают конфискацию активов. В настоящее время ни в Латвии, ни в Европейском союзе нет механизма конфискации. На уровне ЕС ведется работа по созданию правовой базы, которая стала бы легитимным решением для всего пространства ЕС. Была создана специальная рабочая группа, основной задачей которой является использование замороженных активов Центрального банка России для поддержки восстановления Украины", - заявили в МИД.
На прошлой неделе Сейм в окончательном чтении принял закон, который предусматривает передачу Дома Москвы в государственную собственность. В МИД пояснили, что передача Дома Москвы произошла из соображений национальной безопасности, а не в рамках санкционного механизма.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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