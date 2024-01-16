Видео ⟩ Государство не спешит перенимать санатории, принадлежащие Беларуси и России

"Янтарный берег" - название санатория в Яункемери. Он принадлежит российскому государству. Здание окружено впечатляющим забором, уходящим вглубь леса. В нескольких местах вывешено предупреждение не пересекать забор. На сайте санатория указано, что постояльцы временно не принимаются в связи с капитальным ремонтом, дополнительную информацию можно получить по телефону.

Около санатория можно встретить местных жителей, которые отправляются на прогулку к морю. Оказывается, многие из окрестных жителей получили здесь жилье еще в советское время, поскольку участвовали в строительстве санатория.

"Туда ездили в основном отдыхающие из России, там платили и отдыхали", - рассказывает местная жительница Вия.

Над санаторием "Белоруссия", принадлежащим Беларуси, по-прежнему развеваются флаги Латвии, Украины и других стран, но окна темные, а вывеска постепенно зарастает мхом.

Вопрос с санаториями уже несколько лет как "застрял в коридорах госучреждений". Два года назад тогдашний министр юстиции Янис Борданс поручил специалистам Министерства юстиции разработать специальный закон об отчуждении санаториев Юрмалы, принадлежащих Беларуси и России и подлежащих санкциям.