Неплатежеспособных субъектов стало меньше

Об этом свидетельствуют данные Службы контроля неплатежеспособности. В прошлом году было начато 308 процессов неплатежеспособности юридических лиц, и в 242 случаях объявлена их неплатежеспособность. По сравнению с 2022 годом количество процессов неплатежеспособности юридических лиц уменьшилось и достигло уровня 2021 года, когда действовали различные ограничения для смягчения последствий Covid-19.

В начале 2024 года под надзором Службы контроля неплатежеспособности находилось 2240 процессов неплатежеспособности и 85 процессов правовой защиты, тогда как в начале 2023 года - соответственно 2400 и 86 процессов. "Хотя нельзя сказать, что мы живем в хорошие времена, в 2023 году не было системных кризисов, которые могли бы привести к резкому росту числа банкротств и юридических, и физических лиц, как это было, например, в 2008 году", - говорит эксперт по вопросам неплатежеспособности Хелмутс Яуя.

В то же время он отмечает, что на количество банкротств влияет ряд факторов, которые напрямую не связаны с экономической ситуацией. Например, процедура неплатежеспособности по-прежнему остается "дорогим удовольствием", поскольку кредитору или самому должнику необходимо внести депозитный взнос.

"Этот фактор важен потому, что большинство латвийских компаний по сути являются микропредприятиями в понимании Европейского союза, и шансы вернуть долг в большинстве случаев мизерные", - поясняет эксперт. Он отмечает, что именно этот аргумент - небольшие шансы вернуть долг - не мотивируют кредиторов добиваться неплатежеспособности должника, поскольку потраченные деньги могут только увеличить сумму невозвращенного долга.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!