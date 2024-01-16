Опрос: 22% населения вообще не имеют накоплений

Как отмечают опрошенные жители Латвии, 35% смогли бы прожить на свои накопления не менее трех месяцев, 19% - дольше полугода, однако у большинства нет такой финансовой подушки безопасности, которая позволила бы им в долгосрочной перспективе покрывать повседневные расходы.

В Литве ситуация лучше: там накопления имеют 76% жителей, при этом 43%, внезапно потеряв источник дохода, могли бы прожить на имеющиеся накопления три и более месяца. Каждому пятому существующей подушки безопасности хватило бы на период от одного до трех месяцев, а 13% могли бы покрывать расходы не дольше месяца. Никаких накоплений нет у 17% жителей Литвы.

Очень похожая ситуация и в Эстонии: там накопления, достаточные для того, чтобы покрыть расходы на три и более месяца, имеют 43% населения, 21% жителей накоплений хватило бы на период до трех месяцев, а 14% - не дольше, чем на месяц. Без финансовой подушки безопасности в Эстонии живет 18% населения.

Результаты опроса свидетельствуют, что для покрытия непредвиденных расходов чаще всего используется именно финансовая подушка безопасности. Если появляются незапланированные траты, 43% жителей Латвии для их покрытия используют накопления, а 45% стараются сэкономить средства, сокращая другие расходы. 19% опрошенных в таких случаях обращаются за помощью к родственникам и знакомым, а еще 16% пользуются займами.

Только каждый пятый, чтобы покрыть непредвиденные расходы, ищет дополнительные возможности заработка, и так поступают в основном респонденты до 39 лет.

Опрос жителей Балтии по заказу банка "SEB" в ноябре 2023 года провела компания Norstat. В опросе приняли участие 3004 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!