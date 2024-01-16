Видео ⟩ Правительство за план по снижению цен на лекарства. Когда изменения почувствуют жители?

Несмотря на возражения ряда участников отрасли, правительство сегодня, 16 января, договорилось сделать несколько шагов, чтобы лекарства в Латвии были дешевле, сообщает Panorāma.
Сейчас цены на медикаменты в Латвии самые высокие в Балтии - из-за наценки и более высокой ставки налога на добавленную стоимость.
Рассмотренный сегодня Кабинетом министров Информационный доклад предусматривает снижение цен на рецептурные лекарства, увеличение господдержки на приобретение компенсируемых медикаментов и также оценку возможности снижения ставки налога на добавленную стоимость на рецептурные медикаменты.
Предполагается, что изменения потребители могут почувствовать в своих кошельках во второй половине этого года.
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