Видео ⟩ Правительство за план по снижению цен на лекарства. Когда изменения почувствуют жители?

Сейчас цены на медикаменты в Латвии самые высокие в Балтии - из-за наценки и более высокой ставки налога на добавленную стоимость.

Рассмотренный сегодня Кабинетом министров Информационный доклад предусматривает снижение цен на рецептурные лекарства, увеличение господдержки на приобретение компенсируемых медикаментов и также оценку возможности снижения ставки налога на добавленную стоимость на рецептурные медикаменты.

Предполагается, что изменения потребители могут почувствовать в своих кошельках во второй половине этого года.

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