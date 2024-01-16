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Видео ⟩ Правительство за план по снижению цен на лекарства. Когда изменения почувствуют жители?

rus.tvnet.lv
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Медикаменты. Иллюстративное фото.
Медикаменты. Иллюстративное фото. Фото: Cagkan Sayin/Shutterstock

Несмотря на возражения ряда участников отрасли, правительство сегодня, 16 января, договорилось сделать несколько шагов, чтобы лекарства в Латвии были дешевле, сообщает Panorāma.

Сейчас цены на медикаменты в Латвии самые высокие в Балтии - из-за наценки и более высокой ставки налога на добавленную стоимость.

Рассмотренный сегодня Кабинетом министров Информационный доклад предусматривает снижение цен на рецептурные лекарства, увеличение господдержки на приобретение компенсируемых медикаментов и также оценку возможности снижения ставки налога на добавленную стоимость на рецептурные медикаменты.

Предполагается, что изменения потребители могут почувствовать в своих кошельках во второй половине этого года.

Подробнее в сюжете:

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