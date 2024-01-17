"Нас заставили": в военной доктрине Беларуси появилось упоминание ядерного оружия

В прошлом году Россия разместила свое тактическое ядерное оружие в Беларуси. Правда, неизвестно сколько. Это оружие предназначено для использования на поле боя. Их дальность действия коротка, а мощность относительно невелика.

Россия дала понять, что сохранит контроль над этим оружием. На данный момент неясно, как новая белорусская доктрина будет применяться к российскому оружию.

"Мы четко определили и доводим взгляды Республики Беларусь на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия", - заявил Хренин на заседании Совета безопасности Беларуси.

"Появился новый раздел, где мы четко определяем наши союзнические обязательства перед нашими союзниками", - сказал министр.

Доктрина будет представлена ​​на утверждение Всебелорусскому народному собранию - представительному органу, действующему параллельно с парламентом.

Как заявил секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, целью размещения Россией ядерного оружия является сдерживание агрессии со стороны Польши.

"К сожалению, заявления наших соседей, в частности Польши... заставили нас усилить военную доктрину", - сказал Вольфович.

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