Минздрав обещает снизить НДС на медикаменты. Но есть нюанс

В Латвии сейчас применяется пониженная ставка НДС в размере 12% на все медикаменты, тогда как в Эстонии она ниже - 9% на все медикаменты, а в Литве - 5% на компенсируемые медикаменты и стандартная ставка 21% - на остальные.

На заседании представители учреждений здравоохранения выразили поддержку разработанному Минздравом плану по снижению цен на лекарства, но указали также на потенциальные проблемы, которые придется решать. Представитель Государственного агентства лекарств Сергей Акулич высказал опасения в связи с тем, что в будущем доступность аптек может снизиться и придется искать баланс между финансовой и физической доступностью лекарств, выбирая между "мы хотим меньше платить за лекарства" и "пусть все же пусть они будут доступны".