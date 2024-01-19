Уровень безработицы вырос до 6,6%

Среди женщин уровень безработицы в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем остался неизменным и составил 5,4%, а среди мужчин уровень безработицы вырос на 0,4 процентного пункта - до 7,9%.

При этом в статистическом управлении отметили, что уровень безработицы, зарегистрированный в Государственном агентстве занятости (NVA), в декабре вырос на 0,3 процентного пункта и к концу месяца составил 5,7% от общей численности экономически активного населения. А по сравнению с декабрем 2022 года зарегистрированный уровень безработицы снизился на 0,4 процентного пункта.

В декабре 2023 года в Латвии насчитывалось 63 100 безработных, в том числе 26 000 женщин и 37 100 мужчин, что на 1900 больше, чем в ноябре, и на 700 больше, чем в декабре 2022 года. За месяц число безработных мужчин увеличилось на 1800 человек, а женщин - на 200.

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