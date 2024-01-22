В Риге будут расторгнуты бессрочные договоры аренды на 3000 муниципальных квартир

Рижане, которые сейчас снимают квартиры у самоуправления, волнуются - что будет, когда истечет срок этих договоров?

В конце прошлого и начале этого года несколько сотен человек, проживающих в муниципальных домах Рижского самоуправления, получили от думы предложение о переходе действующих бессрочных договоров на срочные.

Анна проживает в муниципальном доме на улице Улброкас с 2011 года. До сих пор у нее также был бессрочный договор. Письмо, полученное из муниципалитета неделю назад, напугало женщину.

"Ну как же так! У нас был бессрочный договор, а сейчас он только на два года. А что будет через два года? Нас из квартиры выгонят, что ли?" - спрашивает Анна.

Другого места жительства у женщины нет, квартиру, предоставленную муниципалитетом, она всегда содержала в порядке и за 13 лет ни разу не имела долгов по коммунальным платежам или арендной плате.

"Никаких (долгов) никогда не было, всегда платили вовремя. Когда мы получаем квитанции об аренде, мы их сразу оплачиваем", - рассказала Анна.