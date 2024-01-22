В Риге будут расторгнуты бессрочные договоры аренды на 3000 муниципальных квартир

Понятие "постоянные договоры" постепенно исчезает с латвийского рынка аренды квартир. Больше всего это ощущают люди, снимающие квартиры у самоуправлений. Например, Рижская дума намерена в ближайшее время изменить около 3000 бессрочных договоров аренды, установив для них конкретный срок, обычно два года. Об этом сообщает портал LSM.lv.
Рижане, которые сейчас снимают квартиры у самоуправления, волнуются - что будет, когда истечет срок этих договоров?
В конце прошлого и начале этого года несколько сотен человек, проживающих в муниципальных домах Рижского самоуправления, получили от думы предложение о переходе действующих бессрочных договоров на срочные.
Анна проживает в муниципальном доме на улице Улброкас с 2011 года. До сих пор у нее также был бессрочный договор. Письмо, полученное из муниципалитета неделю назад, напугало женщину.
"Ну как же так! У нас был бессрочный договор, а сейчас он только на два года. А что будет через два года? Нас из квартиры выгонят, что ли?" - спрашивает Анна.
Другого места жительства у женщины нет, квартиру, предоставленную муниципалитетом, она всегда содержала в порядке и за 13 лет ни разу не имела долгов по коммунальным платежам или арендной плате.
"Никаких (долгов) никогда не было, всегда платили вовремя. Когда мы получаем квитанции об аренде, мы их сразу оплачиваем", - рассказала Анна.
Другие соседи не захотели говорить перед камерой, но тоже признались, что после предложения изменить договор будущее стало более неопределенным. Некоторые даже отложили запланированный ремонт, поскольку не знают, смогут ли остаться в квартире.
В Рижской думе поясняют, что людям, которые действительно живут в этих квартирах, не имеют долгов и других нарушений, беспокоиться не стоит. По истечении срока действия договоров они будут автоматически продлены.
"Хочу сразу успокоить - всем добросовестным жильцам не стоит волноваться. Если арендная плата уплачена, все обязательства выполнены, беспокойства быть не должно", - пояснил Виестурс Зепс, председатель комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы.
Представитель думы не отрицает вероятности того, что условия, в том числе размер арендной платы, могут измениться при изменении договоров. Это правда - даже в бессрочных договорах цены не высечены в камне, они могут меняться и меняются по мере изменения ситуации на рынке.
Бессрочные договоры изменяются для контроля над недобросовестными жильцами, которые не платят арендную плату или фактически не проживают в предоставленной муниципалитетом квартире. Виестурс Зепс также поясняет, что у муниципалитета нет возможности сохранять бессрочные договоры для добросовестных арендаторов. Этого не допускает новый Закон об аренде жилья, который предусматривает только срочные договоры.
Новый порядок позволит муниципалитету легче избавиться от недобросовестных арендаторов, тем самым сделав жилплощадь доступной тем людям, которые в ней больше нуждаются. В настоящее время в очереди на муниципальное жилье стоят около 1800 человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!