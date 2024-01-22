Где латвийцы чаще всего строят частные дома?

Пририжье по-прежнему остается самым популярным регионом, где жители стремятся построить дома. Чаще всего ипотечные кредиты выдавались на строительство частных домов в Адажском районе, за которым следует Марупский. По данным банка, большой интерес к реализации проектов частных домов наблюдается также в Олайнском, Огрском и Тукумском краях.

"Клиенты часто говорят, что самая большая проблема - найти подходящий земельный участок. Это особенно актуально в Пририжском и Сигулдском краях. На первый взгляд предложение может показаться широким, но если вы объедините свои предпочтения с бюджетом, варианты сузятся. Покупка земли - очень важный этап в каждом проекте строительства частного дома, ведь красота места и цена - лишь верхушка айсберга. Важны также правила строительства, коммуникации, инфраструктура и другие аспекты конкретного земельного участка, которые составляют нюансы сделки купли-продажи", - объясняет руководитель отдела сотрудничества с партнерами банка Citadele Артис Зейля.