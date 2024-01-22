Где латвийцы чаще всего строят частные дома?

Согласно данным банка Citadele о заявках на ипотечное кредитование, в прошлом году среднее время, в течение которого жители завершают строительство частных домов, сократилось, а самым популярным местом строительства частных домов стал Адажский район.
Пририжье по-прежнему остается самым популярным регионом, где жители стремятся построить дома. Чаще всего ипотечные кредиты выдавались на строительство частных домов в Адажском районе, за которым следует Марупский. По данным банка, большой интерес к реализации проектов частных домов наблюдается также в Олайнском, Огрском и Тукумском краях.
В остальной части Латвии на объемы строительства влияет рыночная активность конкретного региона - интерес к недвижимости наблюдается в основном в крупных городах или вблизи них.
"Клиенты часто говорят, что самая большая проблема - найти подходящий земельный участок. Это особенно актуально в Пририжском и Сигулдском краях. На первый взгляд предложение может показаться широким, но если вы объедините свои предпочтения с бюджетом, варианты сузятся. Покупка земли - очень важный этап в каждом проекте строительства частного дома, ведь красота места и цена - лишь верхушка айсберга. Важны также правила строительства, коммуникации, инфраструктура и другие аспекты конкретного земельного участка, которые составляют нюансы сделки купли-продажи", - объясняет руководитель отдела сотрудничества с партнерами банка Citadele Артис Зейля.
Наиболее часто выбираемая площадь жилья в 2023 году составляла от 100 до 140 м2. Площадь самого маленького частного дома для софинансирования составила 59,9 м2, а самого большого - 260 м2.
В 2023 году средние сроки завершения строительства сократились. С момента выдачи первой части кредита жильцы все чаще завершают строительство быстрее, чем за 2 года. Между тем, в случае частных домов промышленного производства клиенты часто могут въехать в него менее чем через 1 год.
За 9 месяцев 2023 года банк Citadele выдал новых кредитов на сумму 621 миллион евро, общий кредитный портфель достиг 2,9 миллиарда, а объем вкладов составил 3,8 миллиарда евро.
Дочерние предприятия и филиалы Citadele действуют в Латвии, Литве и Эстонии.
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