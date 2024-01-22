Правительство призывает предприятия отказаться от импорта российского нефтяного газа

Она отметила, что предприятиям понадобится переходный период для расторжения долгосрочных договоров. Санкции в отношении импорта нефтяного газа вступят в силу в конце этого года.

Министр экономики Виктор Валайнис отметил, что это хороший пример, как ЕС может работать вместе для достижения большего эффекта, защищая внутренний рынок и переходя на другие источники энергии. "Мне кажется, что если в ЕС достигнуто соглашение по газу, то с такой же вероятностью будет достигнуто соглашение и о запрете на импорт зерна", - сказал министр.

По его словам, то, что казалось невозможным год назад, сегодня стало реальностью - запрет на импорт российского нефтяного газа включен в пакет санкций.

Латвийское телевидение ранее сообщило, что в прошлом году импорт Латвии из России превысил 0,5 млрд евро, при этом большую часть импорта составило не зерно, которое в основном не остается в Латвии, а минеральные продукты, в частности, сжиженный нефтяной газ.

Со следующего года импорт российского нефтяного газа будет запрещен, так как ЕС включил его в санкционный список. Пока санкции не введены, российский нефтяной газ могут покупать в том числе государственные предприятия и учреждения, а также его продолжают закупать несколько самоуправлений и госпредприятия Latvijas dzelzceļš и Latvijas valsts meži.

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