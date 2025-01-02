Электричество в Латвии на прошлой неделе стало дороже на 30%

Между тем, в торговых округах Скандинавии на снижение цен повлияло соотношение между потреблением и выработкой электроэнергии: в то время как потребление электроэнергии сократилось на 11%, производство энергии сократилось на 6%.

В регионе Nord Pool потребление электроэнергии составило 8375 гигаватт-часов (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии - 9518 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в Балтии сократилось на 10% и составило 523 ГВт/ч, на что повлиял не только период праздников, но и более теплая погода, так как температура воздуха в странах Балтии была почти на пять градусов выше нормы.

Объем потребляемой в Латвии электроэнергии был на 14% ниже, чем неделей ранее, - 123 ГВт/ч. В Эстонии потребление сократилось на 15% - до 154 ГВт/ч. В Литве было потреблено 246 ГВт/ч электроэнергии, что меньше на 3% по сравнению с предыдущей неделей.

Выработка электроэнергии в странах Балтии сократилась на 21%: всего было произведено 302 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 9% выше по сравнению с предыдущей неделей - 65 ГВт/ч. Между тем, в Эстонии выработка сократилась на 14% - было произведено 85 ГВт/ч. В Литве производство электроэнергии сократилось на 32% - до 152 ГВт/ч.

На минувшей неделе объем выработки против потребления в Латвии составил 53%, в Эстонии - 55%, а в Литве - 62%. В странах Балтии было произведено 58% от объема потребляемой в регионе электроэнергии.

Представители Latvenergo отмечают, что колебания цен Nord Pool напрямую влияют только на тех клиентов, которые заключили со своим торговцем электричеством договор переменной цены, так как она зависит от цены электроэнергии на бирже.

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