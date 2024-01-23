Минфин констатирует очень высокие риски освоения фондов ЕС

Констатированы очень высокие риски для вложений в латвийскую экономику средств из фондов ЕС в новом периоде планирования 2021-2027 годов. К такому выводу пришли участники тематического заседания комитета министров по фондам ЕС.
Представители Министерства финансов сообщили агентству ЛЕТА, что во вторник министры всех вовлеченных в освоение еврофондов министерств под руководством министра финансов Арвила Ашераденса встретились на заседании тематического комитета, чтобы обсудить статус освоения еврофондов, риски и возможные решения.
Для вовлеченных во внедрение еврофондов структур 2023 год стал особенно интенсивным, когда параллельно с разработкой инвестиционных условий для нового периода планирования необходимо было принять ряд мер для успешного завершения периода 2014-2020 годов, а также работать над освоением Фонда оздоровления, отмечают в министерстве.
По словам Ашераденса, несмотря на различные глобальные потрясения, Латвия целиком использовала средства, выделенные из всех фондов ЕС на 2014-2020 годы, в размере 4,6 млрд евро. В то же время констатированы очень высокие риски в новом периоде.
"Потеря будущего финансирования абсолютно недопустима. Чтобы обеспечить приток инвестиций из фондов ЕС, все отраслевые министерства должны будут до 2 февраля представить Минфину предложения по возможным поправкам к программе фондов ЕС на 2021-2027 годы", - подчеркнул Ашераденс.
В период планирования 2021-2027 годов Латвии доступна поддержка фондов ЕС в размере 4,4 млрд евро. В 2023 году отраслевые министерства разработали лишь 47% от запланированных правил Кабинета министров по освоению 1,31 млрд евро из запланированных 2,8 млрд евро из фондов ЕС и национального финансирования.
В этот период до 22 января 2024 года начат отбор 51 проекта на сумму 788 млн евро, что составляет 16% от выделенных средств ЕС. На стадии реализации находятся первые 13 проектов на сумму 284 млн евро, что составляет 7% от выделенных средств ЕС.
Через Фонд оздоровления в народное хозяйство Латвии предусмотрено инвестировать 1,97 млрд. евро. 22 декабря 2023 года Латвия подала Еврокомиссии второй платежный запрос о выполнении 43 показателей, чтобы получить от Еврокомиссии 335,7 млн евро.
К январю 2024 года достигнут 61 показатель из 229 пунктов и целей, установленных для Латвии. Правила инвестиций утверждены на 91% доступного финансирования, отборы проектов - на 66%, или на 1,3 млрд евро, в стадии реализации находятся проекты на 49%, или 968,4 млн евро.
С учетом вышесказанного выше Минфин разработал руководство по перераспределению финансирования из фондов ЕС, предусматривающее разработку поправок к программе 2021-2027 годов. Министерства должны до 2 февраля представить Минфину обоснованные предложения по оптимизации инвестиций в соответствии с минимальными целями Еврокомиссии по ежегодно декларируемым расходам, которые должны быть направлены на экономический рост и структурированное решение проблем народного хозяйства.
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