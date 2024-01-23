Минфин констатирует очень высокие риски освоения фондов ЕС

Представители Министерства финансов сообщили агентству ЛЕТА, что во вторник министры всех вовлеченных в освоение еврофондов министерств под руководством министра финансов Арвила Ашераденса встретились на заседании тематического комитета, чтобы обсудить статус освоения еврофондов, риски и возможные решения.

Для вовлеченных во внедрение еврофондов структур 2023 год стал особенно интенсивным, когда параллельно с разработкой инвестиционных условий для нового периода планирования необходимо было принять ряд мер для успешного завершения периода 2014-2020 годов, а также работать над освоением Фонда оздоровления, отмечают в министерстве.

По словам Ашераденса, несмотря на различные глобальные потрясения, Латвия целиком использовала средства, выделенные из всех фондов ЕС на 2014-2020 годы, в размере 4,6 млрд евро. В то же время констатированы очень высокие риски в новом периоде.

"Потеря будущего финансирования абсолютно недопустима. Чтобы обеспечить приток инвестиций из фондов ЕС, все отраслевые министерства должны будут до 2 февраля представить Минфину предложения по возможным поправкам к программе фондов ЕС на 2021-2027 годы", - подчеркнул Ашераденс.